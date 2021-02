"Las mujeres hemos ganado cosas y también se nos debe dar crédito": Laura Puentes

Fuera del futbol existen otras historias que merecen ser narradas. Y en este caso será la de Laura Puentes, quien llevó la bandera de México a lo más alto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Vieron aquella emotiva ceremonia de premiación por televisión? Aquí podrán conocerla más: cómo llegó al frontenis, los procesos para vivir del deporte, su lucha por las inclusión y la aceptación de las mujeres, sus metas personales y muchas otras cosas más que platicó, de manera exclusiva, con Bolavip.

El 11 de agosto de aquel año, y en compañía de Dulce Figueroa, la tapatía se colgó la medalla dorada tras vencer a la dupla de Cuba conformada por Yasmary Medina y Daniela Darriba con parciales de 15-4 y 15-7. Pero será mejor empezar por el comienzo de esto para poder entender todo en mayor profundidad...

- ¿En qué momento de tu infancia decidiste practicar este deporte y por qué?

- Fue a la edad de nueve años y lo decidí porque mi papá siempre ha sido jugador de frontón a nivel amateur. Él me llevaba desde muy chiquita a las canchas. Ahí nació el gusto, primero viéndolo y después practicándolo. También practicaba taekwondo y justo estaba la preselección para entrar al CODE. Fui cinta rojinegra, hacía los dos deportes y tuve que decidir porque obviamente ya no rendía en ninguno. Hacía los dos pero a medias. Tomé la decisión de dedicarme al frontenis.

- ¿Cómo vive en México una deportista de frontenis paleta goma? ¿Recibe apoyo económico por becas del Gobierno Nacional?

- Desafortunadamente los apoyos se empiezan a presentar cuando logras algo, cuando eres deportista reconocido. Mientras, en tus comienzos, solo eres tú y tu familia. Entonces es complicado empezar y llegar a ese nivel, a esos logros. Ahorita con los Panamericanos me va un poco mejor, tengo una beca que me deja desarrollarme sin preocuparme como antes. Antes, no recibía prácticamente nada por parte del Gobierno, sí tenía patrocinadores. Es complicado y cada vez hay menos recursos, no solo en México.

- ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla por las dificultades?

- Lo he pensado cuando perdí un Mundial Sub-22 en Buenos Aires, Argentina, en 2017. Veníamos de haber ganado un Juvenil en 2015 y pintábamos como favoritas al oro, era todo presión de refrendar el título. Al final no se logró y ni siquiera alcanzamos podio, quedamos en el quinto lugar. Fue un golpe muy duro porque fue un proceso complicado por cuestiones políticas en las federaciones. Ya estaba muy cansada de la exigencia de ser una deportista y también del ambiente.

- ¿Al frontenis paleta goma le falta más representación femenina?

- Las mujeres poco a poco hemos ido ganando terreno. No solo en el frontenis sino también en otros deportes. Todavía falta más desarrollo en todos, pero sí. Hablando sobre mi experiencia, sí falta muchísimo fomento por parte de las instituciones, los organismos, los medios de comunicación y los patrocinadores hacia las mujeres. El frontenis está muy catalogado hacia los hombres y no es así. Como mujeres hemos logrado cosas muy importantes como ellos y también se nos debe dar ese crédito.

- ¿Crees que tú, con tus presencias internacionales, has servido de ejemplo para empujar a otras niñas a animarse a comenzar este deporte?

- Sí, sin duda. Las selecciones están conformadas por personas de 30 años para arriba. Fui a Panas y gané con 20 años. Esto motiva a las niñas y a mis compañeras de mi edad a ver que sí se puede. Cada vez somos más los jóvenes que vamos ganando terreno y, pues, demostrando que estamos presentes.

- Has estado en Mundiales Sub-22 y Absolutos pero seguramente uno de tus máximos logros será la medalla dorada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Qué sentiste al subirte al podio y escuchar el himno de México con el premio colgado en el cuello?

- La verdad es que es una emoción indescriptible. Sentí mucho orgullo y también mucha tranquilidad porque se logró el resultado. Valió la pena todo el esfuerzo que dimos meses atrás. Todos los deportistas nos felicitaron. Es una experiencia que te llena como persona.

- ¿Qué objetivos te planteas para ti a nivel deportivo? ¿Con qué sueñas? ¿Y a nivel personal, de vida?

- Quiero ganar un Mundial Absoluto (en 2021 podría realizarse uno en Valencia, España, si el coronavirus lo permite) y ser una de las primeras tres jugadoras en ganar las tres modalidades. Personalmente me veo terminando mi carrera (Finanzas en la UdeG) y ejerciendo en un trabajo que me guste.

