"Fue una de las peores decisiones en la historia de la televisión", Paco Villa acerca del 'Pollo' Ortiz y Andrés Vaca en Televisa

Paco Villa, uno de los más experimentados cronistas, y una de las 'cartas fuertes' de Televisa Deportes en la narración, confesó uno de los momentos frustrantes que tuvo que superar en su carrera, después de una mala decisión de la televisora.

En entrevista para el programa 'Pelota Querida', de Youtube, el comentarista relató la injusticia a la que se tuvo que enfrentar durante el Mundial de Brasil 2014, pues luego de llegar con la ilusión de ser el narrador titular para los partidos de la Selección mexicana, con un arduo trabajo como respaldo, la realidad fue completamente diferente.

Foto: @paco_villa_

Y es que los directivos de la televisora de Chapultepec decidieron apostar por sus talentos más jóvenes, Raoul Ortiz y Andrés Vaca, con la intención de darle batalla a la competencia, con la que Christian Martinoli y Luis García llevaban ya varios años arrasando con la audiencia, asignándole así a Paco Villa otros encuentros.

“Esa frustración se maneja con mucho tiempo de pasarla mal, porque sí fue grande la frustración de no entender muchas cosas. Me pareció una estrategia totalmente equivocada, pero con el paso del tiempo entiendes que hay quien toma decisiones difíciles y quienes tenemos que seguir esas instrucciones", lamentó el relator.

No obstante, más allá de lo que él tuvo que superar, advirtió que la decisión de llevar a los jóvenes narradores se pagó caro en la televisora, incluso la calificó como una de las "peores decisiones de la historia de la televisión".

"Seguramente los que la pasaron peor fueron los que tomaron la decisión y los chavos son buenos en lo que hacen, pero de que la decisión fue una de las peores en la historia de la televisión, pues nadie se las quita”, sentenció.

Se cierra un ciclo. Fue un honor y un sueño narrar al TRI.



Señores @J_Pietra y @Paco_Villa_, mi respeto y admiración. ¡Mucha suerte! — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) March 27, 2015

El 'Pollo' aceptó la injusticia

Hace un par de años, justo cuando el equipo de Televisa Deportes emprendía el viaje a Rusia para cubrir la última Copa del Mundo, Raoul Ortiz hizo un recuento de lo que había sido su experiencia en las justas mundialistas y aceptó la "injusticia" de 2014, cuando le quitó el lugar titular a sus compañeros, entre ellos, Paco Villa.

"Estaba cómo candidato para ir, había progresado bastante respecto al primero pero una serie de hechos me llevaron a narrar a la Selección Nacional. Injusto para algunos compañeros sin duda, pero no podía decir que no. Narre al Tri y entre otros, la final del Mundial en Maracaná", publicó el ahora comentarista de Fox Sports en su cuenta de Instagram.

