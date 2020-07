Fuerza Julio: el beisbolista colombiano confirmó que tiene síntomas de coronavirus

Julio Teherán es uno de los peloteros colombianos con buen trabajo en el béisbol norteamericano. Sorpresivamente los amantes de este deporte en el país se sorprendieron debido a la ausencia en los entrenamientos de su equipo, Los Ángeles Angels.

El mismo deportista le confirmó a ESPN que antes de arrancar su viaje para realizar los trabajos de pretemporada, se empezó a sentir un poco mal y de manera preventiva decidió permanecer en su hogar junto a su familia.

"No me estaba sintiendo bien, tenía dolor en el cuerpo, en la espalda, y preferimos no corrernos el riesgo. Estamos esperando los resultados para hoy o mañana y, de salir negativos, viajar a Los Angeles en el fin de semana", confirmó.

Debido a esta situación, el colombiano decidió realizarse los estudios correspondientes para conocer si es portador del virus que tiene en vilo al mundo entero.

Teherán firmó un contrato con su nuevo equipo luego de haber militado por nueve temporadas con los Bravos de Atlanta.

Lee También