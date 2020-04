Gael García Bernal se expresó sobre el trabajo de Hugo López Gatell durante la pandemia

Gabriel García Bernal reconoció públicamente haber votado por Andrés Manuel López Obrador y, sin embargo, no tuvo reparos en criticar parte de su gestión al frente de la presidencia. Este miércoles nuevamente eligió expresarse y lo hizo sobre el desempeño del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, durante la pandemia.

"Si no cambia el gobierno y AMLO da narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes?", había escrito el actor mexicano en su cuenta de Twitter en noviembre pasado a raiz de la masacre de la familia LeBarón. No obstante, hace tres días el artista indicó que no se arrepintió de votar al actual mandatario.

En el mismo tono de sus opiniones políticas, García Bernal se refirió ayer al trabajo de López Gatell en medio del brote de Coronavirus: "Gracias, gracias, gracias López Gatell y todo el equipo de expertos que nos explican este tema, complejo y urgente, en el que todos estamos sumergidos. Gracias por la información y por la interpretación de los expertos. Gracias".

Gracias, gracias, gracias López Gatell y todo el equipo de expertos que nos explican este tema, complejo y urgente, en el que todos estamos sumergidos. Gracias por la información y por la interpretación de los expertos. Gracias. — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) April 9, 2020

El tapatío de 41 años también retuiteó mensajes en apoyo al funcionario. "La clase magistral que hoy está dando Lopez Gatell es para que la entiendan hasta los reporteros que están en palacio", fue uno de los mensajes que suscribió en la red social. "Se agradece tener una explicación así de clara sobre métodos cuantitativos en televisión nacional", decía otro.

El tuit del director de cine tuvo 19 mil likes y 2.800 retuits. Sin embargo, en los comentarios recibió algunas desaprobaciones a sus dichos. Sobre los trolls o haters, escribió en otro posteó: "Bloquear o silenciar a cuentas en tuiter - de diestra y siniestra - que justifican su existencia en base al odio y la ignorancia, hace bien".

