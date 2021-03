Esto es personal: Sor Rungvisai le lanzó un duro tiro a Gallo Estrada para realizar la trilogía

El último fin de semana Juan Francisco Estrada y Román González dieron una de las primeras grandes batallas del año que terminó con un fallo controversial a favor del mexicano. Tras el combate quien insiste con la pelea mandatorio es Sor Rungvisai, que en el día de hoy dijo que si el Gallo lo esquiva es porque le tiene miedo y que no sería un digno campeón al no realizar su pelea mandatorio.

La guerra del último sábado en el American Airlans Center de Dallas dejó a todos los fanáticos del boxeo muy exaltados tras la gran pelea que dieron los dos peleadores. Debido a esto se comenzó a especular con la trilogía entre ambos.

Sin embargo, tras varios comentarios sobre esta posibilidad, quien volvió a hablar fue Sor Rungvisai que tras el combate había dicho que llegaría Estrada vs. Rungvisai III y luego González vs. Rungvisai III, por lo que recordó que le prometieron el combate con el Gallo tras hacer la unificación. “He sido el retador obligatorio de Estrada por más de un año, así que él debería pelear conmigo a continuación. Si Estrada no acepta la pelea obligatoria contra mí, solo puede significar que tiene miedo de pelear conmigo. No puedo tomarlo de otra manera”, expresó el tailandés según lo informado por BoxingScene.com.

Sor Rungvisai le dijo que si el Gallo lo esquiva le tiene miedo. (DAZN)

Y agregó: “Su equipo pidió la lucha de unificación contra Chocolatito, y ya consiguieron lo que querían. Dijeron que tendrían a Estrada para pelear conmigo justo después de la pelea de Chocolatito. Deben respetar sus propias promesas y luchar contra mí. Si Estrada evita su pelea obligatoria contra mí de nuevo, realmente no creo que pueda tener la dignidad de un verdadero campeón mundial”.

Por último, aclaró que no está diciendo que el mexicano sea un cobarde o que no sea un buen guerrero, especialmente luego de todo lo que hizo arriba ring, pero recalcó que debe cumplir a su palabra y sus obligaciones. “Si toma su mandato obligatorio contra mí, le mostraré todo mi respeto como el verdadero campeón. Pero si vuelve a evitarlo, no me es posible mostrarle ese respeto", finalizó el excampeón del mundo.

