Gallo Estrada vs Chocolatito González: Fecha, hora y canal para ver en directo la pelea por los títulos mundiales de peso súper mosca del CMB y la AMB

Uno de los combates más esperados de los últimos tiempos tendrá lugar este sábado 13 de marzo en el American Airlines Center de Dallas, cuando Juan Francisco Estrada y Román Chocolatito González vuelvan a verse las caras nueve años después de su primer enfrentamiento para unificar títulos mundiales en la división de peso súper mosca.

Chocolatito González, que actualmente ostenta el título Súper de la Asociación Mundial de Boxeo, fue quien salió victorioso aquel 17 de noviembre de 2012, imponiéndose a Gallo Estrada, monarca vigente del Consejo Mundial de Boxeo, por decisión unánime en la Arena de los Deportes de Los Angeles.

Estrada and Chocolatito Meet Again This Saturday �� pic.twitter.com/BpExJUp6c9 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2021

Ambos peleadores estuvieron dentro de los límites permitidos en los dos pesajes previos obligatorios, el de los 14 y el de los 7 días previos, por lo que se cree que no habrá sorpresas cuando ambos se sometan a la báscula el día previo al combate de unificación de títulos mundiales que es organizado por MatchRoom Boxing.

Estrada viene de vencer por nocaut técnico en el undécimo asalto a Carlos Cuadras el pasado 23 de octubre en la cartelera que se desarrolló en el gimnasio que TV Azteca tiene en Ciudad de México. González también fue parte de esa velada y en el combate co-estelar de la noche venció por decisión unánime a Israel González.

Horarios y canales de Gallo Estrada vs Chocolatito González

El combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso súper mosca entre Juan Francisco Gallo Estrada y Román Chocolatito González será llevado a toda América Latina, excepto México, por ESPN Knockout, a través de la señal ESPN2 y de ESPN Play. Para el territorio mexicano transmitirá la señal Azteca 7 y también DAZN.

Se estima que las peleas preliminares comenzarán desde las 20.00 (ET) en los Estados Unidos por lo que el combate estelar no comenzará al menos hasta las 22.00 (ET). En Nicaragua, tierra del Chocolatito, y en México, tierra de Estrada, la transmisión comenzará alrededor de las 19.00. Para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay se espera que la transmisión del combate estelar no comience antes de las 00.00; mientras que en Colombia, Ecuador y Perú no será antes de las 22.00.

Cartelera completa

Juan Francisco Estrada vs Román González // Por los títulos de peso súper mosca del CMB y la AMB.

Hiroto Kyoguchi vs Axel Aragon Vega // Por el título mundial de peso mini mosca de la AMB.

Jessica McCaskill vs Cecilia Braekhus // Por los títulos mundiales de peso wélter de la AMB, la FIB, la OMB y el CMB.

Austin Williams vs Denis Douglin // Peso mediano.

Raymond Ford vs Aaron Perez // Peso Pluma.

Movladdin Biyarslanov vs Juan Carlos Burgos // Peso súper ligero.

