¡Hay tiro!: el Gallo Estrada dejó claro de qué manera va a derrotar a Chocolatito González

El próximo 13 de marzo se dará una de las peleas más importantes del año cuando choque Juan Francisco Estrada frente a Román González por los Títulos Mundiales AMB y CMB en el American Airlines Center de Dallas. Y más de un mes de combate unificatorio, el Gallo dijo que se prepara para noquear y no dejar dudas frente a Chocolatito.

Más de ocho años pasaron del primer choque entre mexicano y el nicaragüense por el Título Mundial Minimosca CMB. Finalmente, en marzo se llevará acabo uno de los desquites que le debía el deporte de los puños a los fanáticos.

Debido a esto, en el día de hoy comenzó uno de los primeros cara a cara online entre Estrada y González donde el nacido en Sonora lanzó el primer tiro. “De mi parte será muy diferente, pues ya pasó mucho tiempo. Yo me estoy preparando no para ganar, para noquear porque no quiero dejar dudas", expresó el Gallo según lo informado por Erika Montoya, mientras que Chocolatito dijo que será un combate muy duro.

"No todas las peleas son iguales. Pero realmente será una pelea muy dura"; reconoce @chocolatitobox



"De mi parte será muy diferente, pues ya pasó mucho tiempo. Yo me estoy preparando no para ganar, para noquear porque no quiero dejar dudas"; @GalloEstradaOfi — Erika Montoya (@LaKiks) January 26, 2021

Por otro lado, ambos dijeron que están muy contentos por el combate y que ganará quien sea el mejor. A su vez, el González dijo que espera que los fanáticos disfruten el combates, mientras que Estrada expresó que esté entrenando fuerte para que el choque quede en la historia.

"Se llegó el momento que tanto han estado esperando. Espero que los fanáticos la puedan disfrutar lo mejor que se pueda", @chocolatitobox



"espero que ROman esté entrenando fuerte para que sea una pelea que quede en la historia", @GalloEstradaOfi — Erika Montoya (@LaKiks) January 26, 2021

Por último, el mexicano recordó el combate que tuvieron en 2012 y dejó claro que el próximo 13 de marzo será muy diferente. “Ya pasó tanto tiempo de la pelea que se siente diferente, pero me acuerdo que yo no peleé cómodo en esa pelea, pues sacrifiqué mucho. Me siento muy fuerte y cómodo. No me gusta hablar, pero digo el nocaut porque me siento con la capacidad de hacerlo”, concluyó el Gallo Estrada.

"Ya pasó tanto tiempo de la pelea que se siente diferente, pero me acuerdo que yo no peleé cómodo en esa pelea, pues sacrifiqué mucho. me siento muy fuerte y cómodo. No me gusta hablar, pero digo el nocaut porque me siento con la capacidad de hacerlo", @GalloEstradaOfi — Erika Montoya (@LaKiks) January 26, 2021

Lee También