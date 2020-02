Play Off - FMS México ����



¡Inició el enfrentamiento!



▶️ JACK vs GARZA ◀️



Finalmente no se transmitirá esta batalla por Urban Roosters, recuerden que el ganador estará presente en la Temporada 2 de FMS México ����#FMSMexico ���� pic.twitter.com/XaL7UsGso4