Jaime Munguia se refirió a Gennady Golovkin y dijo una verdad que le dolerá

Jaime Munguia ultima detalles para hacer su estreno en el 2021 el próximo 23 de abril frente al estadounidense D’Metrius Ballard en el peso medio. Por otro lado, el mexicano pide audiencia con Gennady Golovkin, a quien respeta su carrera, pero considera que será muy diferente para él enfrentarlo cuando el kazajo tiene 39 años.

No hay dudas que el regreso del bajo californiano al es buscado es pedido por todos los fanáticos del boxeo a lo largo del mundo. Esto sucede porque el nacido en Tijuana es garantía de espectáculo en las 160 libras.

Sin embargo, su vuelta será contra el desconocido Ballard, llamada de último momento tras la lesión de Sulecki, y no ante Gennady Golovkin como se especulaba. Según las declaraciones de Fernando Beltrán, promotor de Zanfer Promotion, hubo una propuesta al kazajo, pero no hubo respuesta del equipo de Campeón del Mundo FIB Mediano.

“Por una razón u otra, lamentablemente no ha pasado la pelea con Gennady Golovkin, y realmente no me siento desesperado por que ocurra”, expresó Jaime Munguia a BoxingScene.com. Y agregó: “Sabemos que ya no es el mismo ahora con 39 años, pero tengo un gran respeto por él. Es un gran boxeador y siempre hay que ser precavidos en las peleas con él”; comentó el excampeón del mundo al referirse que estaría peleando ante un veterano.

Por último, el bajacaliforniano comentó que ve bien la categoría debido a que hay muy buenos peleadores. “Desearía ir por un campeonato del mundo este año o el que sigue, pero al final se trata de ir hacia adelante”, concluyó el mexicano.

