Desde la promotora de Jaime Munguia le enviaron una a Gennady Golovkin ante su falta de respuesta

Uno de los grandes exponentes del boxeo mexicano se llama Jaime Munguía que viene de vencer a Tureano Jonhson y tras la victoria pidió a los grandes nombres de las 160 y 168 libras. Quien aparecía en mayo como potencial rival era Gennady Golovkin, pero debido a la falta de respuesta advirtieron desde su promotora, Zanfer Promotion, que no van a esperarlo para siempre y su boxeador subirá al ring en abril.

+ ¡El Super Bowl EN VIVO! Aquí te traemos la transmisión online y gratuita vía TV Azteca

El nacido en Tijuana dio el salto a la fama cuando venció de manera espectacular a Sadam Ali por KOT 4. Tras esa marca, la carrera del peleador, que hoy entrena el Terrible Morales, ha sido en ascenso, pero aún le falta su combate consagratorio.

Debido a esto, Fernando Beltrán, promotor de Munguía, pidió a los mejores peleadores de las 160 y 168 libras tras la victoria frente a Tureano Jonhson. Quien sonaba como rival para mayo era Gennady Golovkin, pero la respuesta al llamado nunca llegó.

“Munguia con Golovkin es una pelea que me gusta mucho, la estamos buscando, pero en caso de que no se logre nada, pelearemos en abril. No vamos a esperar hasta que digan (que quieren el combate)”, expresó Beltrán a ESPN. A su vez, comentó que el excampeón del mundo de las 154 libras tiene todo para ser una gran estrella y que por eso lo quieren mantener activo.

Por otra parte, la misma cadena deportiva habló con Éric Gómez, presidente de Golden Boy Promotion, quien dijo que están al tanto de la situación del peleador mexicano. “Tenemos a Jaime Munguía en mente para los eventos de boxeo del fin de semana del Cinco de Mayo, y si no es Gennady Golovkin, estamos buscando otras opciones”, expresó el promotor.

+ Necaxa vs Cruz Azul: sigue la transmisión en vivo y online en Bolavip

Lee También