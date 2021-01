El excampeón del mundo mexicano que quiere volver consagrarse en Mazatlán

Gilberto el Zurdo Ramírez es uno de los grandes peleadores mexicanos que todavía no tuvo su gran pelea consagratoria en el mundo del boxeo. Sin embargo, el excampeón del mundo quiere volver a tener un fajín mundialista por lo que busca consagrarse en las 175 libras contra Marcus Browne en Mazatlán, Sinaloa, ciudad en la que se puede organizar eventos con público.

No hay dudas de que el Zurdo es uno de los grandes peleadores que ha dado el boxeo azteca y esto se marca cuando logró coronarse Campeón del Mundo OMB Supermediano. A pesar de esto, el sinaloense, que se consagró en el establo de Bob Arum, hoy es agente libre y busca triunfar en medio pesado.

“Me siento muy emocionado y motivado, siempre me he sentido parte del CMB y eso se lo debo a Don José, que siempre me trató con especial cariño y que desde que me conoció me dijo que sería campeón mundial (CMB)”, expresó Ramírez, según lo informado por BoxingScene.com, al referirse que el padre de Mauricio Sulaimán lo consagró campeón juvenil de las 168 libras.

Por otro parte, el excampeón supermediano, que viene de vencer por TKO 10 a Alfonso López, dijo que ahora que tiene una gran oportunidad y que no la va a dejar pasar por se debe a José Sulaimán, a su gente y a él. A su vez dijo que le encantaría llevar adelante su pelea en Mazatlán, Sinaloa, ciudad en la que hoy se puede llevar adelante espectáculos deportivos con el 50% del aforo.

¿Quién es Marcus Browne, el futuro rival de Gilberto Ramírez?

Browne es un estadounidense de 30 años que ostenta un récord de 23 peleas ganadas, 16 por la vía rápida, y una sola derrota. Por otro lado, el gran nombre que venció fue Badou Jack, por los Títulos Mundial Interino AMB y el CMB Plata, mientras que su única caída fue contra Jean Pascal.



Lee También