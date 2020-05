Gilberto Ramírez, el mexicano que quiere vencer a Bertebiev y Bivol

Gilberto Ramírez es uno de grandes boxeadores mexicanos que ha estado sin boxear por más de un año. El Zurdo, que subió a la categoría semipesados, no combate desde abril de año pasado cuando venció Tommy Karpency. A pesar de esto, el excampeón del mundo supermidiano OMB podría volver en julio y quiere a uno de los campeones de las 175 libras para su regreso.

El mexicano, con un récord de invictor de 40 peleas ganadas, 26 por KO, habló con ESPN y dijo que quería a uno de los grandes campeones de los medios pesados, es decir, Dimitri Bivol o Arthur Bertebiev. "Creo que pronto voy a dar la sorpresa otra vez. Voy a ir por los peleadores que tienen los cinturones que quiero", expresó el peleador nacional sobre los cinturones que tienen los dos rusos.

Ramírez quiere enfrentar a Bivol o a Bertebiev. (Foto: Getty)

Por otro lado, el excampeón del mundo comentó que su próxima pelea podría llegar a darse el 26 de julio y espera que sea contra uno de los dos temibles rivales europeos. Además, explicó que ha estado por mucho tiempo inactivo y que se encuentra motivado por volver a subir a ring lo más pronto.

“Creo que Bivol es más peligroso, es más completo, he hecho sparring con él. Beterbiev lo he estado estudiado bastante, va más hacia adelante", analizó Ramírez de los dos campeones del mundo y agregó que Bertebiev tiene pegada pero que no ha enfrentado a alguien como a él.

Por último, Gilberto se refirió a una posible pelea con Saúl Álvarez o con David Benavidez y dijo que son los combates que piden los fanáticos ya que son lo mejores por lo que él quiere demostrar que es el mejor. Además, el Zurdo dijo que no ha vuelto pelear pero que no dejó el gimnasio por lo que sabe a dónde quiere llegar.

