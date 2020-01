Decenas de eventos deportivos en China han sido suspendidos en los últimos días debido a la grave situación que supone en la actualidad la enfermedad del coronavirus. El fútbol chino fue uno de los más afectados.

En primera medida, la Federación encargada del fútbol en China decidió aplazar la Supercopa de China que estaba programada para el 5 de febrero de 2020. El duelo entre Guangzhou vs. Shanghai Shenhua no se jugará y todavía no hay fecha para que se lleve a cabo este compromiso.

La #CFA anunció que, a causa del brote de contravirus en China, la disputa de la #SuperCopaChina 2020 (#GuangzhouEvegrande vs. #ShanghaiShenhua) prevista para el 05/02, se aplaza sin darse una nueva fecha. También se estudia un aplazamiento del inicio de la #SuperLigaChina 2020 pic.twitter.com/nm4QhFUBkB — Super Liga China (@CSLfutbol) January 26, 2020

La delicada situación que se vive en China por el coronavirus ha obligado a tomar grandes medidas de precaución. Con esta incertidumbre, uno de los clubes de fútbol en China decidió donar una fuerte suma de dinero para luchar contra el coronavirus.

Giovanni Moreno y el Shanghái Shenhua enviaron dinero a la ciudad de Wuhan, lugar donde se originó el coronavirus. Sin embargo, el colombiano hizo una donación especial enviando artículos esenciales a los hospitales para el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad.

Shanghai y Shandong enviaron una donación de 50,000 piezas de ropa de protección médica al personal que trabaja en primera línea en los hospitales de #Wuhan, la ciudad más afectada por el brote del nuevo #coronavirus. Más: https://t.co/AMLVyIUZ1W pic.twitter.com/s5fn0Zb5NC — Voz de América (@VOANoticias) January 29, 2020

