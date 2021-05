Sin Papo, Wos y Trueno: el Team Argentina para el Mundial de God Level Grand Slam 2021

God Level llegó para quedarse en el mundo de las batallas de freestyle y ni la pandemia los frena. Luego de varias ediciones exitosas reuniendo a los mejores batalleros del panorama hispanohablante, en agosto nos entregará un formato nuevo e interesante. En el mismo participarán 6 equipos, los cuales se enfrentarán entre todos en un total de 5 jornadas para decidir a los semifinalistas.

Los participantes serán España, Chile, Argentina, México, Perú y Venezuela + Colombia. La organización presentó en las últimas horas a las 4 personas encargadas de representar al Team Argentina, el cual estará obligado a obtener buenos resultados teniendo en cuenta el hype que genera en su país. Stuart, Mecha, Klan y Saga integran el equipo: ¿son candidatos?

A pesar de que los fanáticos esperaban por algunas sorpresas (como Papo, Wos o Trueno), God Level decidió ir por 3 freestylers consolidados de la FMS Argentina. Stuart viene de salir Campeón, Mecha consiguió quedar en el podio en su primera temporada y Klan tuvo su mejor año en cuanto a nivel. Saga, por su parte, le ganó la pulseada a Roma y logró ser tenida en cuenta para el equipo tras sus buenas actuaciones en distintas competencias nacionales.

Cacha mostró su enojo en redes sociales

"Me habían llamado para el Team de God Level, la organización quería que esté sin falta, estaba todo cerrado, a punto de firmar contrato y bueno, me enteré que el grupo no quería contar con mi presencia y quedé afuera. Van a romperla sin dudas, les deseo muchos éxitos, más haya de que me sorprendió la actitud, ya que nadie vino a decirmelo de frente, pero no guardo rencores", apuntó Cacha en su cuenta de Twitter, revelando internas en el equipo argentino.

El resto de equipos confirmados

Cabe resaltar que ya tenemos 5 equipos confirmados y 1 a confirmar (México). Hasta el momento conocemos al Team España: Chuty, Skone, Gazir y Sara Socas; Team Chile: Kaiser, Nitro, Teorema y KMC; Team Perú: Nekroos, Jaze, Jota y Maricielo; Team Tricolor: Letra, Valles-T, Lancer Lirical y Marithea.

Fechas de la God Level Grand Slam

Jornada 1 en Ciudad de México - 6 de agosto

- Perú vs. México

- Argentina vs. Chile

- España vs. Colombia y Venezuela

Jornada 2 en Mérida, Yucatán - 8 de agosto

- Perú vs. Chile

- México vs. Colombia y Venezuela

- España vs. Argentina

Jornada 3 en Hermosillo - 13 de agosto

- Perú vs. España

- México vs. Chile

- Colombia y Venezuela vs. Argentina

Jornada 4 en Tijuana - 15 de agosto

- Perú vs. Colombia y Venezuela

- México vs. Argentina

- España vs. Chile

Jornada 5 en Guadalajara - 20 de agosto

- Perú vs. Argentina

- México vs. España

- Colombia y Venezuela vs. Chile

Semifinal y final del evento en Monterrey - 22 de agosto

