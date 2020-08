Golden Boy Promotion afirma que Canelo Álvarez no combatirá en septiembre

La pandemia puso de rodillas al mundo y de esto no quedó exento Saúl Álvarez que finalmente no combatirá el próximo 12 de septiembre. Sin embargo, se espera que tenga una pelea para antes de que termine el 2020, tras no haber combatido el pasado 2 de mayo.

Para el boxeo mexicano el día de la Independencia de su país es muy importante ya que siempre tiene a un peleador nacional estelarizando una cartelera por campeonato del mundo y, en los último años, quien lo hizo fue Canelo.

Es por esto que se esperaba que este año Saúl Álvarez lo vuelva a hacer luego de que no lo haya hecho en el 2019 debido a una lesión. Sin embargo, el presidente de Golden Boy Promotion, Eric Gómez, confirmó que era imposible que el Tapatío pelee el 12 de septiembre.

Canelo no combatirá el próximo 12 de septiembre. (Getty)

“No hay actualización señor presidente. Canelo está entrenando, estamos esperando llegar a un acuerdo en cuanto a la fecha. El 12 de septiembre obviamente no se va a llevar a cabo, pero estamos llegando a un acuerdo sobre la nueva fecha”, expresó Eric Goméz a Mauricio Sulaimán en la 58 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo.

Cabe recordar que Saúl Álvarez realizó su última pelea en noviembre del año pasado cuando venció por KO 11 Sergey Kovalev por el Título Mundial Semipesado OMB.



