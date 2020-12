Lo más buscado en Google durante el 2020 en México

El 2020 fue uno de los años más atípicos de la historia reciente. La llegada del Coronavirus desde Wuhan, China, modificó totalmente la forma de vivir y sembró las sensaciones más oscuras.

El miedo, el confinamiento, la suspensión de actividades y el informe de los muertos se hicieron habituales en los comienzos de la primera ola, cuando había más ignorancia acerca del virus.

Google fue un fiel reflejo del sentir de la población. Así, difundió los términos más buscados tanto en el mundo como en cada territorio. En México las listas son las siguientes.

Términos con mayor tendencia de búsqueda

Coronavirus; Classroom; Elecciones Estados Unidos 2020; Bienestar Azteca; Juegos de Doodles de Google populares; Zoom; Consejos sobre el coronavirus; Síntomas del coronavirus; Among Us; Champions League.

Acontecimientos con mayor tendencia de búsqueda

Elecciones en Estados Unidos; Buen Fin; Día del Maestro; Día del Abuelo; Equinoccio de otoño; Semana Santa; Año Bisiesto; Huracán Delta; Temblor; Beirut.

Preguntas

¿Qué?; Qué es el coronavirus; Qué es tusa; Qué es el cáncer de mama; Qué son los alimentos procesados; Qué es el estrés; Qué es un verso; Qué es una pandemia; Qué es un shock hipovolémico; Qué pasó el día que nací; Qué es la lepra; ¿Cómo?; Cómo hacer gel antibacterial; Cómo hacer cubrebocas; Cómo bajar el brillo de mi laptop; Cómo hacer tu avatar de Facebook; Cómo se contagia el coronavirus; Cómo prevenir el coronavirus; Cómo se juega Among Us; Cómo poner @; Cómo se contagia la lepra; Cómo se celebra el día de muertos en México.

Personas con mayor tendencia de búsqueda

Joe Biden; Trump; Christian Nodal; Kim Jong-un; Will Smith; Karla Panini; Adele; Renato Ibarra; Andrea Escalona; Amber Heard.

In Memoriam

Kobe Bryant; Magda Rodríguez; Naya Rivera; Ingrid Escamilla; Chadwick Boseman; Héctor Suárez; José Kuri; Xavier Ortiz; George Floyd; Yoshio.

Deportes con mayor tendencia de búsqueda

Champions League; NBA; Serie A; Premier League; Europa League; Liga Mx; Copa GNP; Liga Española; Roland Garros; Serie Mundial.

Películas con mayor tendencia de búsqueda

Milagro en la celda 7; Annabelle; Jojo Rabbit; Black Panther; 365 DNI; Wonder; Bob Esponja al rescate; Enola Holmes; Parásitos; 1917.

Series y programas de televisión con mayor tendencia de búsqueda

Control Z; Cobra Kai; Guerreros 2020; Anne with an E; Oscuro Deseo; Elite; Sex Education; The Umbrella Academy; Rubí; 100 días para enamorarnos.

