Greeicy publicó video que hizo cuando estaba triste y dejó hermosa enseñanza

Aunque el talento natural de Greeicy Rendón tiene que ver con la música y el canto, otro de los dones que le gusta mostrar es el de su belleza, que tiene deslumbrados a muchos.

Y si bien la alegría y sonrisas es lo que la artista la caracteriza, muchas veces no está del mejor ánimo y así lo confesó con su última publicación en Instagram, asegurando que hace muy poco estuvo muy deprimida y no quiso subir un video que le grabó una amiga.

"Los que me CONOCEN saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. Este video fue hace casi...... un mes y medio creo. No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita pero @carolinagiraldov me obligo prácticamente a hacer este video jajajaja, me dijo: pero si te ves hermosa!!!! el lugar está precioso!!!! la luz... Baila que a la gente le gusta verte bailar!!!!!!", escribió Greeicy.

Y agregó: "Pero yo... Sentía todo lo contrario. NO COMPARTÍ el video porque como les dije antes por lo general prefiero no fingir y yo que me conozco taaaaanto vuelvo a ver este video y lo percibo... se que estaba fingiendo en ese momento; pero hoy lo comparto porque gracias a ver este video reconfirmo lo PODEROSA que es la mente y como aunque a veces es nuestra MEJOR ALIADA también puede convertirse en nuestra peor enemiga".

Finalmente, dijo: "No porque lo entienda, significa que logre controlarla pero si que tengo la CONSCIENCIA de saber cuando es más mi cabeza que la realidad... y así salgo más rápido de esos huecos ♥️ LOS QUIERO MUCHO COMPAÑEROS".

Acá el video:

