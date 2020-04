Grupo Modelo, líder en venta de cerveza en México, dejó de producir y distribuir el producto

Luego de que el gobierno de México declarara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor debido a la pandemia por coronavirus, comenzaron a tomarse medidas para evitar la propagación mayor del virus en el país, entre ellas destacan la suspensión de actividades de distintas empresas que no produzcan insumos esenciales o de primera necesidad.

Tal es el caso de las cerveceras, por lo que, con el objetivo de apegarse a dicho lineamiento, Grupo Modelo anunció este viernes que suspenderá la producción y comercialización de sus 15 marcas de cerveza, a partir del próximo 5 de abril para que sus empleados puedan quedarse en sus casas y cumplir con la cuarentena que estipuló la Secretaría de Salud, hasta el 30 de abril.

“Grupo Modelo anuncia que este domingo completará el proceso de suspensión de sus operaciones de producción y comercialización de cerveza, en cumplimiento al acuerdo publicado el 31 de marzo, por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2”, publicó la empresa en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, explicó dicho acuerdo en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, en el cual no se incluye la fabricación ni de cerveza ni de bebidas alcohólicas.

Iniciamos la entrega de 300 mil botellas de gel antibacterial a @FundacionIMSS para ser distribuidas en Unidades Médicas Familiares y Hospitales en todo el país. #PorNuestroMéxico #GrupoModelo #SomosModelo https://t.co/iKsMjHYGuz — Grupo Modelo MX (@GrupoModelo_MX) March 31, 2020

“Se paró la producción de cerveza porque no es un insumo esencial o de primera necesidad; sin embargo, algunos gobernadores o alcaldes, de Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, tomaron la decisión de que no solo pararán las plantas, sino de que no hubiera expendio de bebidas y eso causó las compras de pánico”, puntualizó en entrevista con el diario El Universal.

Hay que destacar que esta medida no significa que se deje de vender cerveza en las tiendas o supermercados, ya que pese esta medida, el mismo organismo aseguró que existen productos suficientes de cerveza y bebidas alcohólicas para cubrir la demanda de este mes: “La cerveza no se va a producir, pero hay inventarios para cubrir la demanda de un mes”, sentenció.

Entre las cervezas de la familia de Grupo Modelo se encuentran Corona, Estrella, Modelo, León, Ultra, Victoria, Barrilito y Pacífico.

