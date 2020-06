Hace todo bien: Raúl Jiménez actuó una escena dramática merecedora de un Óscar

No cabe ninguna duda de que Raúl Jiménez es uno de los mejores delanteros del mundo. Sus actuaciones en la Premier League y los números conseguidos en los últimos años hablan por sí solos, está más que claro. Sin embargo, no es lo único que se le da bien al nacido en Tepejí del Río.

Hace algunas semanas se abrió una cuenta en Tik Tok, la plataforma digital del momento, y lo pudimos ver bailando y cantando "No me quiero bañar" de Tatiana. A pesar de haberlo hecho de gran manera, el ex-América no volvió subir contenido de él en dicha red social.

Raúl Jiménez festejando un gol contra Tottenham por Premier League (Getty Images)

Sus dotes actorales quedaron más que demostrados allí y ahora, en una entrevista que mantuvo con Jessica Coch, volvió a deslumbrar a todos sus fanáticos con una actuación merecedora de un Óscar. La famosa actriz hizo que Raúl protagonice una escena dramática y volvió a estar a la altura de las circunstancias (minuto 39:50)

Claro, el delantero de Wolverhampton no es un novato en este ámbito: trabajó en dos novelas de pequeño. Jiménez apuntó: "Me tocó trabajar en dos grandes producciones. Cuando estaba en las Fuerzas Básicas del América salió la novela esta "Al diablo con los guapos" (2007/08) y nos llevaron a hacer escenas en campos de tierra y cosas así (vinculadas con el futbol)".

"En ese entonces era padre, una experiencia nueva. Tienes que estar concentrado y meterte en tu papel. Fue fácil para mi porque mi papel era ser futbolista", señaló el jugador instantes antes de demostrar el gran talento que tiene en la actuación.

