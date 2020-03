La dura crítica de Hassam al sistema de salud en Colombia

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo del humor como Hassam, le concedió una entrevista a Cristina Estupiñán, periodista de RCN, en la que contó detalles de su enfermedad y criticó al sistema de salud en Colombia.

Sin lugar a duda para el humorista que le hayan detectado mieloma múltiple (cáncer en la medula ósea) le cambió la forma de percibir la vida. Aprendió a valorar cosas cotidianas como “levantarse, ver a la mamá y compartir”.

Durante la entrevista reveló cómo fue el momento en el que su esposa le contó que tenía cáncer, sintió que su vida llegaba hasta ese momento. Desde ese instante el apoyo y amor de su familia fue uno de los principales motivos que lo llevaron afrontar de la mejor manera la enfermedad.

“Cuando me subo a un escenario digo: yo no sé si vaya a ser el último show, el mieloma es una enfermedad que de un momento a otro puede empeorar, yo estoy con todo el proceso médico para alargar la vida, pues este cáncer no tiene cura médicamente, pero creo en el milagro de que algún día me digan: desapareció”, afirmó Hassam.

Una de las últimas frases que dejó la entrevista del comediante fue la crítica que hizo Hassam al sistema de salud en Colombia por la grave situación que vivió con su mamá.

“Hay un problema tremendo y pienso que en algún momento debe ser un tema de exponerlo: es el sistema de salud. Mi mamá se murió esperando que le autorizaran una quimio, yo creo que eso es producto de un sistema de salud fallido”, afirmó Gerly Hassam Gómez.

