Gerly Hassam Gómez Parra, conocido en el mundo del humor como Hassam, tuvo tiempo para celebrar la vida y reírse de la dura realidad que atraviesa por el tratamiento que lleva a cabo para curarse de mieloma múltiple: cáncer en la médula ósea.

Aunque se le cayó el cabello y ha bajado algunos kilos, el comediante, fiel a su estilo, lucha contra esta enfermedad con una de sus principales armas: el humor.

Las buenas noticias llegaron para Hassam luego que le dieran salida del hospital para retomar su diario vivir. Por su puesto que compartió su felicidad con sus seguidores y escribió que: “Ya salí del hospital. Ya estoy en casa y ya quiero arroz con huevo. Después de haber estado vomitando todo, es una buena señal. Gracias por todos sus mensajes de apoyo”.

Mensaje de Hassam tras salida del hospital.

Otro de los videos del comediante que literalmente les rompió el corazón a sus seguidores fue en el momento en que Hassam se quitaba los mechones de cabello mientras entonaba la canción de la película 007.

“Nunca más me subiré a un escenario simplemente para hacer reír. Necesito contarles cómo la vida me mostró su lado más serio y no pude más que sonreírle”, público Gerly Hassam.

