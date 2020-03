"Hay acaparamiento de quienes tienen más posibilidades económicas": AMLO pide trato humanitario ante la pandemia

El Presidente de México, Manuel López Obrador, ofreció esta mañana su habitual conferencia de prensa para abordar los temas contingentes, en especial los que dicen relación con el Coronavirus, pidiendo a la comunidad internacional que lo afronten con un enfoque filantrópico.

"Hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos. Hay escasez y al mismo tiempo acaparamiento, de los que tienen más posibilidades económicas. Tiene que darse un trato humanitario; no especulativo ni lucrativo", comentó el mandamás.

Actualmente el 48 % de los mexicanos cree que el país no va en el rumbo adecuado, y el 54 % de la muestra cree que ni ellos ni su familia han recibido la información suficiente acerca de esta pandemia.

Debido a lo anterior, el Presidente cree que es responsabilidad de las potencias mayores ayudar a implementar una suerte de paz, en la que no haya restricciones fronterizas ni especulación financiera que afecte a las personas.

"Las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una especia de tregua; que no haya cierre de fronteras o políticas arancelarias unilaterales. Que no prevalezcan los monopolios comerciales y que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos", aseveró AMLO.

Por último, el timonel mexicano aseguró que la única manera de sortear la grave pandemia por Coronavirus es trabajar en conjunto, con un trato filantrópico y altruista, y no sólo con foco en la infraestructura sanitaria.

"Para enfrentar esta crisis de salud, no basta con los hospitales. Se requiere de la participación de la gente", finalizó.

Lee También