Cómo, cuándo y dónde ver el Hell in a Cell por la WWE

Comienzan a contarse los días para lo que será un evento que atrae y mucho a los fanáticos de la WWE por el estilo de combates que pueden ejercerse allí. Se trata de Hell in a Cell, el Pay-Per-View que lleva el nombre del formato de lucha donde pueden haber peleadores dentro de una celda de 6 metros de altura, además de combates comunes con puestas en juego de los títulos.

Este mismo se va a desarrollar como todos los eventos, a excepción de Wrestlemania 37, que se venían ejerciendo desde la llegada del coronavirus al país norteamericano: en el WWE Thunderdome (Yuengling Center) para que el público virtual siga estando de fondo a los luchadores, pero atención con un detalle más que importante.

El 16 de julio volverá la presencia de personas hacia cada lunes de Raw, cada martes de NXT, cada viernes de Smackdown y cada domingo de eventos especiales de la WWE, por lo que la gira característica de esta empresa de todos estos días para que dichos programas sean emitidos en vivo es un hecho. Por ahora sería con un porcentaje mínimo de espectadores considerando que el espectáculo es en un recinto cerrado, algo que hoy debe ser tomado con mucha precaución por las posibles vías de contagio del Covid-19. El tour abarcará 25 ciudades de Estados Unidos finalizando en el Labor Day, el lunes 6 de septiembre.

Pasando al evento de turno, hasta el momento hay un total de cinco luchas confirmadas, en una cartelera que aún no tiene su culminación tomando en cuenta que aún restan el programa del viernes de Smackdown, el cual podría entregar otros combates. La pelea estelar del domingo será la que protagonicen, en la celda infernal (Hell in a Cell), Roman Reigns (c) contra Rey Mysterio por el Campeonato Universal de la WWE.

Foto: Twitter oficial de la WWE.

Cartelera:

-Hell in a Cell por el Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Drew McIntyre*

*Si McIntyre pierde, no tendrá otra oportunidad por el título mientras Lashley sea campeón.

-Campeonato Femenino de Raw: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

-Campeonato Femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Bayley

-Hell in a Cell por el Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns vs. Edge vs. Daniel Bryan

-Alexa Bliss vs. Shayna Baszler (con Nia Jax y Reginald)

Día y horario: ¿cuándo es el Hell in a Cell?

WWE Hell in a Cell se llevará a cabo este domingo 20 de junio en el WWE Thunderdome (Yuengling Center) de la ciudad de Tampa.

Horario del evento según cada país:

España: 02:00 horas (lunes)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos (PT): 17:00

ACLARACIÓN: detalle no menor para aquellos que quieran palpitar el evento principal, una hora antes de las expresadas horas se llevará a cabo el Kickoff Show del mismo. Aún no hay peleas confirmadas allí.

Transmisión: ¿cómo ver el Hell in a Cell en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito. Hacia Estados Unidos también lo emitirá Peacock.

Además, el canal Star Action Premium transmitirá el evento para toda Latinoamérica.

