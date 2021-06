¿Qué es el Hell in a Cell?

La WWE presenta una nueva edición del evento llamado Hell in a Cell, en este caso siendo la 13° vez que va a tener lugar en el calendario de lucha libre que ofrece la exitosa empresa norteamericana. Pero el espectáculo que tiene la traducción de "Celda infernal", para las personas de habla de lengua castellana, también es un estilo de combate que puede elegirse y del cual te contaremos qué es.

Lo cierto es que la "celda infernal" es un combate en el cual dos o más luchadores deben pelear dentro de una estructura similar a una jaula, la cual posee un total de 6 metros de altura con un pequeño espacio que rodea al ring está provista de un techo. Todo lo mencionado es un completo alambrado, como también la gran diferencia con el Steel Cage, la cual está ajustada al cuadrilátero y de un largo mucho menor, ya que una cualidad de ese tipo de pelea es que se puede ganar con el solo hecho de escapar por allí.

Siguiendo con la línea del Hell in a Cell, su arribo en la WWE se gestó el 5 de octubre de 1997. Ese día Shawn Michaels venció a The Undertaker en el evento "In Your House: Badd Blood", el cual le permitió ser el contendiente número 1 al título de la por entonces World Wrestling Federation (WWF). A partir de allí y hasta el día de la fecha, un total de 45 peleas se gestaron en esa estructura de acero.

La celda infernal fue protagonista de grandes golpes, caídas y gestas emotivas. Esta misma tiene como objetivo que las formas para ganar sean por cuenta de 3 o abandono. Pero han existido otros dos estilos que, si bien no modifican en lo absoluto lo antes mencionado, sirvieron como añadido especial para el combate de turno. Estas son: "falls count anywhere" (cubrir o forzar a rendirse al rival en el ring o en cualquier lugar) y "I quit match" (el luchador pierde tras decir al micrófono "yo abandono"). Además, las mujeres iniciaron su presencia en este escenario el 30 de octubre de 2016, cuando Charlotte Flair derrotó a Sasha Banks.

Vamos con algunos datos para tener en cuenta de este tipo de combate:

-La lucha entre Triple H (vencedor) y Shawn Michaels hecha en Bad Blood el 13 de junio de 2004 es el más largo hasta el momento en cuanto a duración, con 47:26 minutos.

-La pelea que menos duró fue la lucha de cinco homres entre John Cena (ganador), CM Punk, Alberto Del Rio, Dolph Ziggler y Jack Swagger ocasionada el 26 de septiembre de 2011 en RAW.

-Undertaker es el peleador que más veces triunfó en la celda infernal con siete oportunidades, siendo Triple H su escolta con seis.

-Roman Reigns, Batista, Brock Lesnar y Kevin Owens son los únicos que han ganado todas las veces que han entrado en Hell in a Cell, con dos apariciones y dos victorias, cada uno.

