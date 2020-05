Henry Cejudo los sorprendió a todos y anunció su retiro de UFC

En el caso de Henry Cejudo, campeón de UFC en peso gallo y peso mosca, además de ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 como luchador, no fue una dura derrota la que lo hizo tomar la decisión de ya no fajarse con nadie más en el octágono. Muy por el contrario, y a tono de su carrera, decidió anunciar su retiro a lo grande.

No dudó en ser parte del UFC 249, primer megaevento deportivo en tiempos de cuarentena que se realiza en los Estados Unidos, para poner en juego su título de peso gallo ante el siempre peligroso Dominick Cruz, quien estaba volviendo de una larga inactividad. Lo dominó de inicio a fin, con un primer round en el que marcó la diferencia con patadas que fueron comiéndole las piernas a su oponente y un segundo asalto en que llegó la definición.

El desenlace fue polémico, porque el árbitro decidió parar la pelea faltando dos segundos para el final de la segunda vuelta, luego de que Cruz fuese derribado por un certero rodillazo en la cara que le propinó Cejudo, pero cuando jura y perjura que estaba levantándose en pleno intento del campeón de someterlo.

Por esta razón, el final de la pelea y el anunció del ganador fue uno de los momentos más tensos de la noche de artes marciales mixtas en La Florida. Con Cruz completamente frustrado por la decisión arbitral, Henry Cejudo tomó el micrófono y, al menos por un momento, hizo que todos olvidarán lo anterior por el propio peso de su anuncio.

"Esta noche me retiro de la UFC. Tengo 33 años, estoy feliz con mi carrera. Soy el mejor libra por libra de todos.Triple C llegó a su fin, no tendrán que volver a escucharme", dijo el americomexicano, quien calificó al presidente del organismo Dana White como "un gran tipo" y que lo repitió una vez más antes de dejar el octágono, por si no hubiese sido lo suficientemente claro: "Me retiro".

