Hermosa mal: Paola Jara le enseña a bañar caballos a Jessi Uribe

Pasan los meses y Paola Jara junto a Jessi Uribe son una de las parejas más seguidas de la farándula colombiana y todos sus fanáticos están al pendiente de todo lo que publican en sus redes sociales, o se sabe en los programas de variedades.

Hace poco, Paola estuvo algo enferma y, aunque se aclaró que no tuvo nada que ver con el Covid-19, sus seguidores la extrañaban en las redes sociales y preguntaron bastante por ella.

Y, este jueves, reapareció con un hermoso video en el cual se le ve junto a Jessi Uribe, en una de las labores que, según ella, más disfruta en la vida y fue uno de los legados que le dejó su padre desde la infancia.

"Mi papá me decía: mija, que no solo le guste montarlos también tiene que cuidarlos, Este plan desde niña lo he disfrutado, mi papá fue quien me enseñó ������ ahora yo enseñándole a mi amor, Jessi Uribe", fue el comentario que dejó ella.

En el video mostrado en su cuenta de Instagram se les ve muy concentrados en bañar a uno de los ejemplares que tiene ella y fue aplaudido por casi todo el mundo ya que juntos comparten las mismas pasiones de la música y los caballos.

