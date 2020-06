"El examen era individual": hicieron trampa en clase virtual y los pillaron

Para nadie es un secreto que la normalidad cambió para siempre debido a la pandemia del nuevo coronavirus y todo ha migrado al mundo virtual ya que evitar la interacción entre las personas es lo único, hasta ahora, efectivo contra esta enfermedad.

Uno de los sectores que más se ha afectado es el de la educación y casi toda la población estudiantil está recibiendo sus clases de manera virtual y los profesores han tenido que ingeniarselas para impartir sus clases.

Sin embargo, los accidentes y las imprudencias siempre están a la orden del día ya que este mundo tiene sus particularidades y cualquiera está expuesto. Ya se ha visto con personas que pasan sin ropa atrás de los profesores o conversaciones que nadie quiere escuchar se filtran.

Pero esta vez, quienes son los protagonistas son dos estudiantes que estaban en medio de un examen que en el momento en que comenzó la evaluación, los 2tenían la cámara del computador apagada, por lo que el profesor no se había percatado de que iban a hacer trampa.

Sin embargo, momentos después se dio cuenta de que lo estaban engañando y por eso decidió grabar el momento. “Veo que 2 compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos, no sé si me están oyendo. Esto era individual, señores. Así que ya no me mande su examen, está cancelado", dijo el maestro.

En las imágenes se nota que los dos quedaron desconcertados por lo que estaba sucediendo y optaron por no decir absolutamente nada, pero lo que es seguro es que ya tienen su cero en la evaluación.

