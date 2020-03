“En un país como Colombia, me enorgullece que me digan p*ta”

Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista Aída Josefa Merlano, volvió a estar en el ojo del huracán por la forma, las palabras y el mensaje que le envió a sus críticos por la vestimenta que uso el pasado martes 3 de marzo.

Junto al odontólogo Javier Cely Bataja, Aída Victoria recibió la imputación de cargos por fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos luego de ser acusados por participar en la escapada de Aída Merlano (mamá) en octubre de 2019.

La hija de la excongresista no solo no aceptó los cargos, sino que causó revuelo luego de presentarse a los juzgados con una vestimenta que despertó muchas críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

Por supuesto que Aída no se quedó callada y, con su particular manera de contestar, grabó un video en el que no se guardó nada y terminó metiéndose con Colombia como país.

“Yo no soy ni más ni menos inocente por vestirme cómo me visto (…) En un país como Colombia, es un elogio que me llamen p*ta. Soy Aida Victoria; libre y fiel a mí misma”, fueron algunas de las frases de la polémica grabación.

Este es el video completo

