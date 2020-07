Hija de Julio César Chávez debutará como actriz de Televisa, pese a la negativa de la leyenda

Saber que su única hija quería dedicarse a la actuación no fue nada fácil para la leyenda mexicana de box, Julio César Chávez, por lo que le insitió para que estudiara una carrera universitaria, sin embargo, ante el entusiasmo de Nicole por triunfar como actriz decidió apoyar su sueño.

"Mis papás me pidieron la prepa terminada para poder estudiar actuación. La hice y cuando dije: hasta aquí, me insistían, me decían que era un ambiente muy pesado, que mejor estudiara una carrera. Les di gusto y cursé un semestre de Comunicación, pero les dije: Necesito que me apoyen, no que sean un obstáculo. Mi papá lo entendió, sólo que él quiere que esté bien preparada para comenzar de manera profesional, y eso es lo que deseo yo, porque imagínate poner en mal el nombre de mi papá”, confesó Nicole en entrevista para Excelsior, en 2019.

(@nicolechavez98)

Justo un año después, la más pequeña de las hijas del 'Gran Campeón Mexicano' por fin cumplirá su sueño y lo hará en la 'grandes ligas', pues a través de sus redes sociales dio a conocer que será parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa.

La nueva apuesta de la Televisora de San Ángel llevará por nombre '¿Qué le pasa a mi familia?' estará a cargo del reconocido productor Juan Osorio y contará con actores de la talla de Rafael Inclán y Diana Bracho, aunque aún no tiene fecha de estreno.

De esta manera, al excampeón mundial del CMB no le quedó de otra que apoyar a su pequeña Nicole, por lo que a través de su cuenta de Instagram, compartió la publicación de su hija y la felicitó por su nueva 'aventura.

Nicole Chávez, quien además es bailarina profesional, se ha sabido ganar el cariño de su público y actualmente se ha consolidado como toda una estrella en las redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram ya supera los 176 mil seguidores.

