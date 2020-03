Hija de la primera mujer fallecida en México por Covid-19 denunció negligencia

La Secretaría de Salud de México confirmó esta tarde la quinta muerte por Coronavirus en el país. Se trató de la primera mujer que pierde la vida por el virus: una señora de 61 años llamada María Martha que volvió el 17 de marzo de España y que falleció este lunes en la capital. Inconformes con el trato que tuvo la víctima, sus familiares acusaron tanto a hospitales privados como autoridades federales de negligencia.

Su hija relató a Milenio los últimos días de su madre, que sufría de mieloma múltiple además de diabetes. Según su percepción, una cadena de errores y malas atenciones resultaron en el fallecimiento de Martha.

En primer lugar, denunció que su mamá al llegar el martes pasado desde Europa en el vuelo 6403 de Iberia no fue revisada por las autoridades mexicanas en el aeropuerto para constatar si tenía o no síntomas.

Al día siguiente levantó fiebre y su familia la llevó al Hospital ABC donde sólo por la consulta y la prueba de Covid-19 le cobraron 25 mil pesos. Le tomaron la muestra y le informaron que en 24 o 72 horas tendría el resultado. Sin embargo, el viernes 20 le informaron que recién entre cinco y siete días después le confirmarían si estaba o no infectada.

Ese mismo día volvió a tener temperatura y su situación se agravó, por lo que decidió llamar a Locatel. Del otro lado de la línea le recomendaron que siga con el aislamiento, pero no le mandaron una ambulancia a su casa.

“Si hubiéramos seguido las indicaciones de Locatel, mi madre habría muerto encerrada, en casa y sin ser reconocida como portadora de Coronavirus y todos nosotros en riesgo porque aunque tratamos de ser muy estrictos en la cuestión higiénica, no escapábamos de ser infectados”, denunció la damnificada.

El sábado el estado de la paciente empeoró y fue llevada al Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México con un cuadro serio de problemas respiratorios, fiebre y tos con flemas. En el nosocomio le volvieron a tomar la prueba que confirmó después de su muerte que era portadora de Covid-19.

Después de luchar por su vida, Martha falleció este lunes a las 17.30 horas. Para evitar contagios, su familia no pudo despedirla en un funeral y ella fue cremada inmediatamente.

Para colmo, ocho días después llegó el resultado del laboratorio del Hospital ABC, en donde reafirmaban que la señora estaba infectada con el virus que acecha al mundo. "Hoy solo tengo sus cenizas y un resultado de un examen por el que pagamos 25 mil pesos, esperando esa falsedad que dijeron que iban a venir a atender casos urgentes", se lamentó su hija.

Por último, dejó un mensaje en el que fue muy dura con la forma con la que las autoridades afrontan la pandemia: "Este virus sí mató a mi madre, no es ninguna fantasía y no se le pude tomar de la forma tan superficial que le ha hecho el gobierno del país, hoy perdí a mi madre y espero no perder a nadie más".

