Hijo de Pablo Escobar cuenta detalles de la relación del narco con el FPC... ¿y Nacional?

En su libro ‘Pablo Escobar, mi padre. Las historias que no deberíamos saber’, Sebastián Marroquín, o Juan Pablo Escobar, contó algunos detalles de la vida del narcotráficante y volvió abrir el capítulo que víncula a su progenitor con Atlético Nacional. Exfutbolistas de ese club no negaron su amistad con el capo, como es el caso de René Higuita.

En su escrito, Marroquín es enfático sobre el gusto que tenía su padre por el fútbol. Sin embargo, negó rotundamente que en algún momento hubiese adquirido la facete de directivo de fútbol. Además, aseguró que Pablo Escobar nunca fue dueño de Atlético Nacional.

“Siempre se ha especulado que mi padre fue dueño de equipos de fútbol colombiano como Medellín, Atlético Nacional, Envigado, e incluso de algunos jugadores. El fútbol fue siempre una de sus pasiones, pero nunca le interesó meterse de dirigente y empresario”

En todo caso, no habló ni se refirió a la intervención que pudo tener Escobar en los 80's amenazando árbitros o amañando partidos. El exárbitro que ofició el partido entre Nacional y Danubio, por las semifinales de la Libertadores de 1987, reveló que en ese entonces fue amenazado por 'Popeye', sicario del Cartel de Medellín. Le ofrecieron 250 mil dólares de soborno que no aceptó. El colegiado, Carlos Espósito recordó: “'La vida de ustedes acá no vale nada', fue lo que me dijo Popeye”.

Conocíamos historias del Cártel de Medellín y el fútbol. Nunca con tanto detalle como la que Carlos Espósito, gran árbitro argentino, contó hoy en Un Buen Momento (@radiolared) sobre el apriete narco antes de un partido por #Libertadores. Va en 2 partes. Sencillamente IMPERDIBLE. pic.twitter.com/v9GpkZhG22 — VarskySports (@VarskySports) October 15, 2020

Por esta situación en particular, luego de Nacional ganara su primera copa Libertadores, es que han vinculado por años a Pablo Escobar con el conjunto Verdolaga.

