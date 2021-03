Insólito: Leo Castro bloqueó en Instagram a hincha que prometió foto por un gol suyo

Yo no sé cómo están tomando esto, no sé si esto le trajo problemas a alguien, y me parece increíble donde si�� especifiqué ya, pero vuelvo y especifico: MI RETO ES CON LA HINCHADA��

A mí jamás me interesó él y ahora menos por Dios y llevo toda mi vida siendo hincha del DIM����♀️