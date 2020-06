Holyfield explicó por qué agradece que Tyson le haya mordido la oreja

No hay dudas que uno de los grandes clásico que tuvo la historia del boxeo sucedió en los 90 cuando Evander Holyfild y Mike Tyson se enfrentaron por los Tïtulos Mundiales de los pesos completos. Sin embargo, muchos no se quedan con la victoria por KO de Evander sino con la segunda donde Iron Mike no se pudo llevar los cinturones sino parte de la oreja de su rival.

Pasaron unos cuantos años y muchos recuerdan esa situación. Sin embargo, el propio Holyfield no se arrepiente de esta situación porque ahora son amigos. "No me molesta. Me costó mucho dolor, pero me alegro de que haya sucedido porque me dio la oportunidad de hablar sobre lo que es el perdón", expresó el exboxeador a The Times.

Holyfild dice que conoció una nueva faceta de Tyson. (Foto: Getty)

Por otra parte, el expeleador defendió a Mike Tyson al decir que es más inteligente de lo que muchos piensan y que ahora él es un hombre de negocios aunque la gente piense que está loco. "No entraría allí con nadie si no estuviera en forma", expresó el Holyfield al referirse que no se confía de Tyson cuando se habla de subir a pelear.

Por otro lado, Holyfield dijo que su intención no es noquear a nadie pero considera que hay un riesgo para que se arme una pelea por lo que cuida. A su vez, dijo está preparado para lanzar a la cabeza, pero dejo claro que si llega a lastimarlo él va a dar un paso atrás para que no sacarlo. "Esta es una de hablar con los jóvenes", finalizó el exboxeador.

Cabe recordar que ambos boxeador anunciaron que regresan al ring por lo que se espera que ambos realicen una combate exhibición.

