Hombre fue a cambiar dólares del pago por un trabajo y eran bolívares

Colombia y el mundo siguen sufriendo las consecuencias que ha traído la pandemia del nuevo coronavirus y cada día se conocen tristes historias de gente que lo ha perdido todo, ya sea en cuanto a temas de salud o económicos.

Sin embargo, hay gente malintencionada que se aprovecha de las personas con necesidad y engañan a las personas de buen corazón que simplemente necesitan una ayuda en estos momentos tan difíciles.

Este martes, en Twitter se conoció una lamentable historia que vivió un señor en Palmira, Valle del Cauca, luego de ser engañado por alguien que le prometió un pago en dólares por un trabajo, pero lo que le dio fue bolívares.

El usuario Camilo Guzmán hizo el relato así: "Para ponerlos en contexto, yo actualmente me encuentro trabajando en una oficina de cambio de divisas. En el día de hoy se acerca a la oficina un señor de aproximadamente 70 años (le calculó yo) muy emocionado, a preguntarme a como se estaba pagando el dólar, a lo que yo respondo como es costumbre, le informo el valor y el procede a pasar el dinero...".

Y siguió: "Dinero que según el en su ingenuidad, eran “dólares”, al yo revisar el dinero, me percato de que evidentemente no era la moneda de la cuál el don Ricardo decía tener y por el contrario me había entregado BOLIVARES FUERTES. Seguido a esto le informo a don Ricardo que en la oficina donde trabajo no se compra esa moneda porque esta devaluada y no tiene costo comercial, en conclusión le dije la verdad que “dineros” que traía evidentemente no tenia valor alguno".

ABRO HILO DE EL PORQUÉ LA GENTE EN COLOMBIA SE PASA DE HIJUEPUTA.



El es Don Ricardo pic.twitter.com/60juk3t8YK — Camilo A. Guzman (@andresc_guzman1) July 28, 2020

Finalmente, dijo: La cara de decepción de don Ricardo me arrugo el arrugo corazón, don Ricardo después de un silencio me pide el favor de que le informe cuanto puede valer el monto que el me había pasado, ($5000bs) lo que equivaldría según los datos de hoy a una suma de 76,08 pesos colombianos. Al yo informarle don Ricardo se le ponen los ojos cristalinos y me expresa que si le estoy haciendo una broma, a lo que yo respondo “No, no señor”, es ahí dónde me expresa que ese dinero era su pago de 2 días como cortero de caña, y que se había ido a trabajar porque ya no tenía con que comer, pues la situación de una pandemia global en un país que busca salir del 3er mundo es compleja, y que el solo sabia cortar caña".

AL final el señor se fue sin dejar ningún contacto porque en en Twitter se empezó una campaña para buscar al señor y hacerle llegar alguna donación para que pueda alimentarse y pasar el trago amargo de un engaño vil y miserable.

