Hombre justifica el NO uso de tapabocas citando a Jim Carrey: "Nosotros no existimos"

Pasan los días, sigue la pandemia, la cuarentena se mantiene y las perlistas en las redes sociales no paran de salir. Esta vez, tenemos de protagonista a un hombre bastante desafiante quien piensa que el Coronavirus es solo un invento y se escuda en un "argumento" del comediante Jim Carrey para no protegerse usando tapabocas.

Aunque no se conocen muchos detalles de este video, se puede apreciar claramente que una reportera decide abordar sorpresivamente a un hombre, quien no se encontraba utilizando mascarilla para evitar el contagio de Coronavirus. Al ver esto, la mujer no duda en preguntarle la razón o el motivo por el que no esta portando el tapabocas.

Lo que vino después es pura historia. No sabemos si es oro puro o la prueba real de que, en ocasiones, la ignorancia es atrevida. La respuesta del hombre nos dejó a todos con la boca abierta: "En el Covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos... Jim Carrey tenía razón cuando decía que 'nada de esto es verdad'... Yo no apoyo ese movimiento Illuminati".

"Nosotros no existimos" "Jim Carrey tenía razón" "Yo no apoyo ese movimiento Illuminati".... WTF?! Los humanos somos demasiado brutos para vivir, en serio. ��‍♀️��‍♀️��‍♀️pic.twitter.com/FQ7PPNUTXP — Kath (@kathlady8) July 14, 2020

