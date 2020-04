Desconcierto por fallecido por Covid-19 en Colombia que jamás salía de su casa

La pandemia del Coronavirus sigue dejando datos devastadores en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde se cuentan por miles los muertos que hay todos los días. En Latinoamérica todavía no se ha dado el efecto tan fuerte, y por eso se están tomando todas las medidas necesarias para que el contagio no sea masivo y no genere un grave problema, aunque ya se empiezan a ver las consecuencias en algunos países que no tomaron medidas a tiempo.

En Colombia no es alentador el panorama del Coronavirus y el pasado jueves santo, el Ministerio de Salud de Colombia presentó la nueva cifra que dejó un registro que continúa siendo alarmante. Un total de 2.223 personas han contraido la enfermedad y este jueves se sumaron 169 casos más dentro de los cuales se recuperaron 174 personas y fallecieron 69. Pero uno de los muertos causó sorpresa entre los ciudadanos ya que, según afirmar sus familiares, no salía de su casa.

Los familiares del fallecido solo se enteraron 12 días después de que había contraído el virus

La muerte de un hombre de 98 años en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, ha prendido las alarmas en el departamento y en la región ya que Es el primer muerto por el virus en el municipio y alerta porque según sus familiares, fue contagiado en su casa, con objetos que ingresaron desde afuera y no se sabe si fue un objeto infectado o quien lo visitó y no tuvo las precauciones necesarias a la hora de mantener la distancia y el aislamiento que piden las autoridades.

Aprende a recibir domicilios en la puerta de tu casa y #EvitaElCoronavirus pic.twitter.com/O4xk8pQoy6 — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 10, 2020

Lo más grave del tema es que el anciano murió sin saber que era portador del virus. Su familia lo veló y sepultó sin conocer todavía si estaba contagiado o no y esto pone la lupa sobre cómo se está tramitando esta enfermedad por las autoridades sanitarias. Los familiares del difunto denunciaron que solo 12 días después se enteraron de que el hombre padecía el coronavirus. Por esto, las autoridades sanitarias del municipio y del departamento, anunciaron que familiares entrarán a aislamiento.

Debido a esto, se estaría realizando una campaña para identificar la cadena de contagio en el municipio y que no afecte a toda la región de El Catatumbo, entendiendo que desde allí se llevan alimentos e insumos a demás partes de la región, además, golpeada por la guerra. Este es el primer muerto en el municipio y ya son 39 los casos de coronavirus en Norte de Santander.

