WrestleMania 39 tendrá lugar este 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Los Ángeles y la WWE se prepara para entregar un espectáculo inigualable a los fanáticos del wrestling en todo el mundo. Superestrellas de RAW y SmackDown dirán presente, así como leyendas de la industria.

El magno evento durará dos noches, por lo que la cartelera se dividirá en dos y tendremos la mitad de los combates el sábado y la otra mitad el domingo, aunque de momento no fue anunciado qué día se presentará cada lucha, con unas pocas excepciones.

Sólo tenemos claro que el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE entre Roman Reigns (c) y Cody Rhodes se pondrá en juego en el Evento Estelar del domingo, para cerrar el show. A continuación repasamos la cartelera de WWE WrestleMania 39:

Cartelera de WrestleMania 39

Los combates pactados para WrestleMania 39 son los siguientes:

• Roman Reigns (c) vs Cody Rhodes - Campeonato Universal Indiscutido de la WWE

• The Usos (Jim & Jimmy Uso) (c) vs Sami Zayn & Kevin Owens - Campeonato Indiscutido en Parejas de la WWE

• Charlotte Flair (c) vs Rhea Ripley - Campeonato Femenino de SmackDown de la WWE

• Bianca Belair (c) vs Asuka - Campeonato Femenino de RAW de la WWE

• Austin Theory (c) vs John Cena - Campeonato de los Estados Unidos de la WWE

• GUNTHER (c) vs Sheamus vs Drew McIntrye - Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental de la WWE

• Edge vs Finn Balor - Hell in a Cell Match

• Rey Mysterio vs Dominik Mysterio

• Seth Rollins vs Logan Paul

• Brock Lesnar vs Omos

• Trish Stratus, Lita & Becky Lynch vs Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky & Dakota Kai)

• Street Profits vs Ricochet & Braun Strowman vs Alpha Academy vs Viking Raiders

• Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs Shotzi & Natalya vs Ronda Rousey & Shayna Baszler vs Chelsea Green & Sonya Deville

• Andre The Giant Memorial Battle Royal

Fecha y Hora para WrestleMania 39

WrestleMania 39 se llevará a cabo este 1 y 2 de abril de 2023 y el show comenzará en el siguiente horario cada noche, de acuerdo al país:

• México: 18:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:00hs

• Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 20:00hs

• Estados Unidos: 20:00hs (ET) / 17:00hs (PT)

• Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 21:00hs

• España: 02:00hs

Dentro de Estados Unidos se podrá ver por Peacock, mientras que en el resto del mundo será emisión de la WWE Network.