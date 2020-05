Ojo a los horarios de los supermercados del 11 al 17 de mayo

Pasan los días y la cuarentena obligatoria preventiva sigue su marcha en Colombia, a la espera de que estas decisiones tengan un buen resultado en el número de contagios de Coronavirus y se pueda controlar la pandemia en el país. Pero mientras hay una mayoría de ciudadanos confinados en sus hogares a la espera del fin de la medida, que sería el próximo 25 de mayo, ya hay muchos sectores que están en marcha desde este 11 de mayo.

Es evidente que el abastecimiento en las casas ya puede estar escaso y en los próximos días habrá que salir a hacer mercado para tener más alimentos en los hogares que siguen en confinamiento, pero también para aquellos que ya pueden se pueden encontrar con sorpresas en cuanto a los horarios para ir al supermercado.

Por esto, hay que tener en cuenta los horarios para que no vaya a ir a una hora en que no esté abierto, ya que debido a la cuarentena se han alterado los tiempos de algunos de ellos. Debido a que algunas empresas, como las relacionadas a la industria de la construcción y los textiles, incluso algunos empleados públicos, se encuentran volviendo a su ámbito laboral, medidas como el 'Pico y Género' implementadas en ciudades de Bogotá ya no regirán a partir de este 11 de mayo, razón por la que tanto hombres como mujeres podrán ingresar a los supermercados al mismo tiempo.

Éxito

En las últimas semanas se intensificó las medidas de control para sus clientes, ya que para ingresar a sus instalaciones deben hacer una fila, respetando la distancia social de por los menos dos metros y someterse a una toma de temperatura por parte del personal del almacén. Dicho comercio seguirá abriendo sus puertas desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., dándole prioridad en la atención a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad durante las primeras dos horas de apertura.

Jumbo y Metro

La mayoría de las tiendas Jumbo, que ofrecen productos de alta calidad, cuentan con un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que la línea 'Metro' atiende a sus clientes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Olímpica

El horario de atención para la población en riesgo de contraer Coronavirus como lo son los adultos mayores es, de lunes a sábado, de 7:00 a 8:00 a.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Para el público en general la atención irá hasta las 9:00 p.m.

Alkosto

En ciudades como Bogotá y Barranquilla, la mayoría de las tiendas atiende, durante esta cuarentena, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos y festivos de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tiendas Ara, D1 y Justo y Bueno

El horario de atención en Tiendas ARA y D1 varía según su ubicación, por lo que la mayoría de sus locales atienden de lunes a domingo de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.; por su parte, Justo y Bueno cuenta con servicio de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.. T

