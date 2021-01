Horóscopo para hoy miércoles 20 de enero de 2021

Aries

Llegará un amigo con el cual podrás desahogarte, en el cual podrás buscar la calma y comprenderá todo lo que has venido sintiendo durante los últimos días. El apoyo de ellos va a ser vital porque te van a entender y te darán soluciones. Número de la suerte: 8.

Tauro

La llegada de la luna creciente significará la culminación de un trabajo extenso que tenías pendiente o un negocio que estaba paralizado, finalmente se resolverá. Ahora vas a tener la sárten por el mango y no tendrás que pedirle favores a nadie. Número de la suerte: 21.

Géminis

No todo el mundo tiene que pensar como tu ni estar de acuerdo contigo por lo que no te debe importarte que otros estén en otra sintonía. Además, no puedes forzar a los que demás estén de tu lado e imponer tu criterio porque puedes herir sus sentimientos. Número de la suerte: 1.

Cáncer

Seguir normas y hacer lo que te mandan no siempre es de tu agrado, pero debes entender que estas instrucciones hay que seguirlas por tu propio bien y ayudas al bienestar común de los demás. En este momento, te conviene seguir el orden. Número de la suerte: 12.

Leo

Las tensiones que hay en tu trabajo necesitan un descanso y debes desestresarte para sobrellevar las cosas. No estás muy convencido de lo que está haciendo quien manda porque crees que utiliza a las personas. Pero, debes asumirlo y seguir las órdenes. Número de la suerte: 3.

Virgo

Alguien pretende alterar tu tranquilidad y ponerte de mal genio, pero simplemente no debes ponerle atención y, seguramente, tu mente estará ocupada en otras cosas. Sigue la corriente y ya. Número de la suerte: 15.

Libra

No entres en discusiones que no tienen sentido que no te aportarán en nada y menos si es por las redes sociales. De hecho, si puedes apagar el celular para desconectarte será lo mejor que puedes hacer. Número de la suerte: 18.

Escorpio

Estar a solas y en silencio contigo mismo te ayudará enormemente para encontrar la paz mental necesaria. Además, las acciones cotidianas te quitarán mucho tiempo, pero no vayas a renunciar a los momentos de reflexión. Número de la suerte: 6.

Sagitario

No debes calificar a las personas sin antes conocerlas. Dale la oportunidad a esa persona que poco conoces, pero en la que vas a poder encontrar algo muy positivo. Número de la suerte: 9.

Capricornio

Hay más influencias positivas a tu alrededor hoy que en días anteriores y sonreirás porque algo relacionado con una persona de edad empieza a mejorar y te permite darte algún descanso. Aprovecha para cuidarte un poco más. Número de la suerte: 2.

Acuario

No sería de extrañar que empezases a pensar en comprometerte más con una persona con la que ya hace algún tiempo mantienes una relación. Ese paso es importante, debes meditarlo más, aunque te puede llevar a la inacción, ojo. Busca el equilibrio. Número de la suerte: 20.

Piscis

Un poco de ejercicio, aunque solo sea salir a pasear a un lugar cercano, te vendrá bien. Si puedes, incrementa tu actividad física, ya que quizá debes reajustar un poco el peso, que ha aumentado últimamente por una alimentación no demasiado sana. Número de la suerte: 4.

