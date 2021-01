Horóscopo para el martes 12 de enero de 2021

Aries

Es un buen día para realizar limpiezas y deshacerte de esas cosas que ya no usas o simplemente no significan absolutamente nada, incluso, algunas te molestan. Esos objetos lo único que hace es traerte malos recuedos, es hora de dar un paso adelante, a todo lo nuevo.

Tauro

Hoy reanudas una tarea que por diversas dificultades tuviste que dejar a un lado, ya sea por situaciones familiares o circunstancias que no esperabas en lo más mínimo. Pero esto te va a traer mucho placer para lo cual deberás subir tu ánimo y estar muy bien.

Géminis

Deja de pensar en ese alguien o algo que te quita el sueño y tus pensamientos a diario porque te genera dudas y sabes que, realmente, ya no tiene ninguna cabida en tu vida. Probablemente alguien muy tóxico de tu trabajo te está afectando, así que debes mantener toda la distancia posible.

Cáncer

Hoy sientes que no estás avanzando mucho en esos temas relacionados con el estudio o trabajo, pero realmente no es así. Has un examen de todo a tu alrededor y verás que, simplemente, hay cosas que deben tomar un tiempo, aprende y has las cosas mucho mejor.

Leo

Tu habilidad e inteligencia para hacer negocios debe ser utilizada estratégicamente para sacar provecho en un asunto de hacer dinero. Tienes que tomar nota de todo lo que pase por tu mente porque una fuerza mental llegará a tu vida y buenas ideas vendrán.

Virgo

Una casualidad de la vida te pondrá cerca de un contacto profesional que estaba muy alejado de ti, pero ahora debes aprovechar al máximo porque traerá excelentes oportunidades. Que te sepas expresar bien será fundamental.

Libra

No vas a cambiar hoy tu opinión sobre alguien del trabajo, quizá un jefe, que consideras no está a la altura. Puede que sea cierto, pero debes seguir tu camino sin compararte con nadie. Es lo más sabio. Céntrate en tus intereses sin más.

Escorpio

Seguramente vas a ver a alguien de otra manera con la que has tenido problemas porque descubrirás el por qué esa persona viene actuando de la manera que no te gusta. Además, tendrás ideas más claras sobre tu hogar y tomarás una decisión acertada.

Sagitario

Si te comprometes contigo mismo a un horario o a una rutina en la que busques un tiempo de meditación o relajación, empezarás a mejorar en un tema en el que están implicados mente y cuerpo. Hazlo y poco a poco vas a sentir algo muy importante.

Capricornio

Puede que no te sientas muy a gusto con lo que sucede ahora en tu familia, porque de alguna manera las cosas han cambiado por una circunstancia ajena. Es cuestión de tiempo volver a lo habitual. Se trata de tener algo de aguante y paciencia.

Acuario

Es muy posible que hoy sientas cierta inquietud por el futuro. Pero debes tomar las riendas de la situación y cambiar de estrategia. Analiza otro escenario de trabajo que no sea el habitual. Puede ser práctico si piensas en cambiar de actividad.

Piscis

No debes dejar que nadie te diga hoy lo que debes de hacer, dejarse llevar por lo que convenga a los demás no es buena idea. Debes averiguar lo que te conviene a ti y manejar las riendas de tu vida. Aprender a decir “no” puede ayudarte a ser más fuerte.

