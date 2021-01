Horóscopo para el sábado 9 de enero de 2021

Aries

Te va a llegar una información de un compañero de trabajo que desconocías y se abrirán muchas puertas en la parte profesional que, sin duda, debes aprovechar al máximo. Se viene un verdadero cambio y debes empezar a prepararte para ello.

Tauro

Está muy bien que te consideres una persona seria, pero no debe ser todo el tiempo, también debes aceptar bromas de vez en cuando y tengas un poco de sentido del humor. Ríete, te va a venir muy bien para sentirte mucho mejor.

Géminis

Para poder superar algunos baches que has tenido con tu pareja el primer paso es cambiar la actitud y no quedarte en las mismas historias de siempre, sobre todo para que sigas pensando en eso que tiene gran significado para ti con tu pareja.

Cáncer

Por favor mira tu cuenta y no te enloquezcas comprando, tienes que controlar tus gastos ya que has gastado bastante en los últimos días y te has dado bastantes gustos y debes tener cuidado.

Leo

Alguien te pide un último esfuerzo y que comprendas su actitud y lo perdones. Es posible que todo eso te cause bastante pesar y un estado algo triste, pero si decides hacerlo quizá sea el camino de una liberación y de un estado mucho más sereno de ánimo.

Virgo

Descansa hoy y no pienses en esos asuntos que tendrás que afrontar la semana que viene y que pueden poner a prueba tu conocimiento de algo o cómo te comportas ante un nuevo trabajo. A veces quieres ser demasiado perfeccionista y eso te perjudica.

Libra

Hoy disfrutarás de una actividad que hace mucho no has realizado y te encantará, tal vez por situaciones que no querías o algo físico que no te dejaba hacerlo y ahora sí porque tus fuerzas están al 100%.

Escorpio

Te gustará ver cómo alguien se divierte y si estás cerca de niños pequeños lo vas a pasar bien incluso si eso te supone dejar de hacer algo que te apetecía mucho. Por la noche podrá dedicarte a leer o a hacer algo que te apetece. Guarda ese tiempo solo para ti.

Sagitario

Nada te va a detener, ya que darás con la clave para que la meta que te has propuesto no te sea tan complicada. Ahora llegas a una conclusión que te pone de buen humor y asumes por fin que si quieres, puedes ir hacia delante, debes ser perseverante.

Capricornio

No exageres hoy con las palabras ni tampoco creas todo lo que alguien te cuente sobre un conocido. Lo mejor que puedes hacer es ver si la realidad coincide con todo eso que te dicen. A veces las palabras pueden ser dardos que pretenden herir. Ojo.

Acuario

No cabe duda que te atrae ser original y poco convencional, pero esto hace que a veces los que están a tu alrededor tienen dificultades para comprender tus actitudes. Procurar que esta tendencia no juegue en tu contra, sobre todo con la pareja.

Piscis

Aunque puede haber alguna pequeña discrepancia en el ámbito doméstico, no tendrá ninguna importancia y sabrás solventarlo con un poco de mano izquierda. Si compartes piso con compañeros o compañeras, es fundamental que sepas ceder.

Lee También