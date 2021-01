Horóscopo para hoy jueves 21 de enero de 2021

Aries

Parece que atravesará por un momento brillante, en el cual te brotarán las ideas hasta por los poros de la piel. Sin embargo, debes buscar un equilibrio porque este trabajo mental incluso puede acarrearte estrés.

Tauro

Querid@ Tauro, parece que te elegirán "como juez/a" para ayudar a otras personas a resolver algún tipo de inconveniente, problema, malentendido. Serás quien dará equilibrio, pero no te involucres demasiado.

Géminis

Desde hace un buen tiempo parece que quieres ponerte en contacto con alguien y no has encontrado el momento adecuado para hacerlo. Este es tu día para buscar a esa persona e incluso puede que retomar contacto te traiga novedades positivas.

Cáncer

Hoy es un excelente día para que te des uno que otro lujo con respecto a tu vanidad, apariencia. Quieres cambiar el look, comprar alguna prenda, algún "capricho" que, sin duda alguna, te va a subir la moral. Házlo y empieza a sentirte agusto contigo mismo.

Leo

Parece que tiene algún problema o asunto pendiente enorme respecto a tu economía. No te apresures a tomar decisiones. Este día es clave para que respires, medites y pienses con cabeza fría tu siguiente jugada respecto al dinero. La clave es la calma, por ahora.

Virgo

Algunas amistades (incluso familiares) se están alejando de tu entorno y ya lo estás notando con más claridad. No te sorprendas, hoy es un día para evaluar tus actitudes. Puede que te des cuenta porque algunos optaron por no relacionarse más contigo.

Libra

Al caer llegará una oportunidad que no estabas esperando. Parece que recibirás una oferta de trabajo o podrás aplicar a una. Es verdad, puede que no te guste o incluso no sea lo que estabas esperando. Mantén tu mente abierta ante las nuevas opciones.

Escorpio

Hay un logro que conseguiste o estás destacando mucho en tu parte profesional. Siéntete orgullos y presume de ello con humildad, te van a felicitar. Es bueno que quienes te rodean o tus seguidores se enteren de tus logros y eso los hace muy felices.

Sagitario

Parece que atraviesas por una especia de "crisis existencial". Algunos objetivos que tenías no se dieron, pero eso no quiere decir que no te debes trazar nuevas metas para el futuro que viene. Hoy es el día para empezar a pensar en los nuevos retos porque no puedes perder la esperanza. Confía en ti.

Capricornio

Al parecer, en tu trabajo o en tu labor profesional, alguien te está considerando para ponerte a cargo de una responsabilidad mayor a la que actualmente tienes. Incluso, piensan en ti para hacerte cargo de otras personas. Te asustará, pero ante los demás debes mostrarte fuerte. Los signos indican que tu deber es asumirlo, sin más.

Acuario

Tu personalidad florecerá a tope en este día y te demostrará una vez más que eres una persona con una enorme habilidad para ver lo positivo de las situaciones, aunque estas en realidad se muestren adversas. No bajes la guardia, sigue así porque tu actitud tiene una enorme influencia en tu alrededor. Contagias a los demás de ese positivismo.

Piscis

Parece que te sorprenderán con algún cambio en la parte sentimental. Los signos muestran que este giro puede incluso traer algún tipo de mejora en tu relación. Te acomodas fácil, no complicas las cosas y eso provocará agradecimiento y admiración hacia tu persona.

