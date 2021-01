Horóscopo de hoy: martes 5 de enero de 2021

Aries

Hoy la vida puede depararte una sorpresa agradable que a la vez puede contener un mensaje oculto, Aries. A diario pasan personas por nuestra vida a las que no sabemos apreciar, pero en el momento oportuno vuelven como por casualidad. A estas alturas ya sabes que la casualidad no existe y que todo tiene un porqué. Si una persona del pasado reaparece en tu vida hoy, atiende muy bien todo lo que tiene que decirte porque te será de gran utilidad.

Tauro

No te vendría mal el consejo de alguien experto si estás pensando en montar un negocio, ya que el momento es complejo y necesitas cuanta más información puedas reunir antes de lanzarte a una aventura. El conocimiento implica esfuerzo, pero vale la pena.

Géminis

En el trabajo no te faltarán las oportunidades Géminis, pero tienes que saber aprovecharlas. Intenta ahorrar ahora que puedes, en el futuro agradecerás lo que tengas. Lleva un diario con los gastos que realizas, verás cómo te salen las cuentas. Es hora de tomar decisiones, pero debes tener cuidado para no cometer errores. Puedes tener alguna que otra sorpresa, ata bien todos los cabos para evitarlo. Debes mantener los pies bien firmes sobre la tierra y no guiarte por fantasías.

Cáncer

Aprovechar el tiempo y ampliar alguna clase de conocimiento te interesa ahora. No estará tan lejos como puedas pensar esa información, al contrario, la tendrás a tu alcance, busca algo virtualmente. Un amigo te puede ofrecer una pista en esa búsqueda.

Leo

Estás a la que salta y muy susceptible a diario, nativa de Leo. Con esta actitud puedes herir a personas cercanas que te dicen las cosas con su mejor intención. Además, tal vez deberías hacer hoy caso de alguno de sus consejos y te irían mejor las cosas. Te falta a diario un poco de comprensión hacia los demás y sus problemas. Ellos se preocupan por ti pero no correspondes de la misma manera.

Virgo

Te has ganado a diario un merecido descanso, nativa de Virgo, pero esto no significa que si hoy tienes fiesta, tengas que pasarte todo el día en la cama. Depende de tus apetencias, aunque holgazanear todo el día puede llegar a ser un poco pesado y nada recomendable. Pero si prefieres quedarte en casa porque a diario hace un frío que pela, estarás súper confortable.

Libra

En este momento puedes con todo y te sientes bastante fuerte, has dejado de lado los inconvenientes de un periodo del año que no te gusta demasiado, y tu disposición hacia lo que vendrá mejora. Te preparas para ciertos cambios importantes.

Escorpio

La economía te irá mucho mejor de lo que pensabas Escorpio, sigue gestionándola así. Aprovecha ahora para hacer cuentas y organizarte, así todo marchará mejor. Podrías tener problemas con el trabajo si no te controlas un poco más estos días. Buenas noticias en tu vida laboral, muy pronto van a cambiar tus perspectivas. Reconciliación en el amor si has tenido dificultades.

Sagitario

Un amigo o una amiga te puede dar un contacto valioso para acceder a una información que necesitas o a alguien que te indique una mejor manera de aprovechar alguna de tus cualidades. No tengas miedo a cambiar de imagen.

Acuario

Si hoy dices algo improcedente te verás en serios problemas Acuario, cuida tu empleo. No inviertas en un negocio nuevo hasta que no tengas bajo control los pormenores. Recibes un regalo inesperado. Habrá cambios de trabajo para ti en tu empresa. Sientes que ha llegado la hora de la reconciliación y del arreglo sentimental. Habrá muchas invitaciones a cenar y son tentaciones y peligros para tu figura.

Piscis

No te tomes tan en serio lo que alguien te diga hoy sobre algo que vas a hacer o fabricar o cualquier cosa que realices con las manos. No es tu problema si no les gusta, lo importante es que te guste a ti. Quizá debes de explicar que cada uno tiene sus gustos.

