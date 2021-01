Horóscopo para hoy miércoles 6 de enero de 2021

Aries

Puede que estés aburrido por realizar una actividad que no es propia de tu agrado, o no te está quedando como realmente quieres, sobretodo porque es para solucionar un tema de salud de otras personas. Sin embargo, debes tener toda la solidaridad en este sentido para recoger los frutos en un futuro.

Tauro

Por favor, sigue las indicaciones médicas que te han dado y no juegues con tu salud, menos en estos momentos tan difíciles. Es importante que estés en plenitud de condiciones porque viene un proyecto personal vital que demandará toda tu energía.

Géminis

Recuerda que el pasado ya es historia y debes vivir el hoy, tú presente. Hay recuerdos que te rodearán durante el día, pero ya es hora de no ponerles más atención. Esto te hará sentir mucho más alegre.

Cáncer

Es momento de hacer felices o divertir bastante con tu humor a ciertas personas o niños que están a tu alrededor. A pesar de que no es muy frecuente, te gustará porque te acercará de nuevo a tu infancia y te emocionarás demasiado.

Leo

En los últimos días has estado lejos de tu pareja, se sienten distantes debido a ciertas tensiones o hechos lamentables cercanos. Hoy es un buen día para mejorar la comunicación para volver a sentirse mucho mejor.

Virgo

Deja que las cosas sin trascendencia pasen, no es hora de contestar aireadamente, ni buscar conflictos donde no los hay. Te gustan bastante las sorpresas y hoy te llevarás alguna que te hará sonreír.

Libra

La llegada de la luna menguante hará que no tengas muchas ganas de realizar muchas cosas ya que te sentirás muy cansado. Sin embargo, no tendrás muchas opciones porque hay asuntos familiares que no dan espera y debes hacerte cargo.

Escorpio

Es posible, si estás trabajando, que haya una situación que no te guste demasiado y surjan problemas, pero estos no serán de gran importancia y se solucionarán rápidamente. Simplemente debes estar pendiente y controlar lo que los demás están haciendo.

Sagitario

Se acaban las fiestas, pero realmente a ti no te importa ya que hay muchas cosas con las que no estás de acuerdo y tener que divertirse parece una imposición social. Pero no te lo tomes tan en serio, solamente tienes que ir a tu ritmo.

Acuario

Intenta relajarte y descansar, sin fijarte más obligaciones que las justas, ya que vas a tener que volver a cierta batalla de tipo laboral o legal dentro de poco y te conviene ir con la mente y el cuerpo lo más descansados posible. Lo vas a necesitar.

Piscis

Alguien te busca para pedirte un favor que no te apetece mucho hacer porque te pone en un compromiso con alguien que tiene cierto poder. Quizá no es el momento adecuado de poner en juego tus intereses, así que quizá lo mejor es darle largas.

