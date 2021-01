Horóscopo para hoy viernes 8 de enero de 2021

Aries

Quizás no te lo esperes, pero no puedes decir que no, alguien que nunca te imaginaste te hará una propuesta o proyecto de mejora en el trabajo que tanto habías buscado. Ve sin miedo, así sientas que no estás del todo preparado o preparada.

Tauro

No entres en debates superficiales con personas que no escuchan ni le importan tus argumentos, además que solo quiere escuchar lo que ellos quieren. Lo único que lograrás es ponerte de mal genio. Nunca busques adversarios, si no aliados.

Géminis

No sobra una conversación con tu pareja acerca de lo que piensan del futuro, seguramente hay asuntos que todavía merecen una aclaración. Aprovecha el fin de semana para darte un aire y salir del ruido de la cotidianidad.

Cáncer

Si bien estuviste de vacaciones, tu fuerza mental está bastante agotada y necesita un respiro, sobre todo en la parte emocional. Escucha música y busca tu aire para que todas esas sensaciones malas queden a un lado.

Leo

A pesar de que lo que menos quieres es volver a la rutina, debes analizar que ya lograste disfrutar muchos momentos que te han alegrado en la parte personal y lograste hacer cosas que en mucho tiempo querías. Tienes las baterías al 100%.

Virgo

Un familiar te va a llevar a decir que no abiertamente a una invitación, debido a que te va a generar un disgusto de aquellos. Hacerlo te llevará un momento desagradable.

Libra

Está claro que estás haciendo algo mal con tu pareja y una persona cercana te abrirá los ojos y te dará consejos que al final valorarás mucho. No dejes pasar la oportunidad y reencuentrate contigo. Reconoce tus problemas y cambia de actitud.

Escorpio

Si te focalizas en un trabajo que te costará un poco por la concentración que requiere, llegará una energía muy positiva a tu vida ya que eso evitará que las cosas negativas que están en tu cabeza se apoderen de ti. Hay claridad, no veas siempre lo oscuro.

Sagitario

Hoy tu principal función es apostar todo por mejorar la calidad de vida de alguien cercano que, seguramente, no está pasando por su mejore momento.Además, esa ayuda será muy positiva para ti, muy curativa, porque te sentirás especial y servil para los demás.

Capricornio

Tenderás a la reflexión y no te gustará mucho contar tus problemas a nadie, lo que te puede provocar algún inconveniente con un familiar. Intenta dejar todo perfecto y no echar culpas a nadie. Los demás no son quienes causan tus desgracias.

Acuario

Si dejas que la parte más individualista de ti salga a relucir, puedes frenar tu relaciones afectivas de cualquier clase y eso no te conviene. Déjate llevar por los deseos de la pareja o la familia y actúa en grupo, incluso si no es lo que más te apetece.

Piscis

Una jornada muy interesante porque te darás cuenta de cómo puedes salvar un obstáculo que hasta ahora te parecía infranqueable. Tu fe en ti te va a abrir el camino y debes seguirlo sin pensar en nada más. Quizá debas dejar de lado a alguien que no te conviene.

