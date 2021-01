Horóscopo para hoy jueves 7 de enero de 2021

Aries

Seguramente vas a querer potenciar tu creatividad porque tu nivel intelectual está muy activo, no te importará pasar horas estudiando sobre algúntema porque el tema es de tu entero agrado. Tienes una conversación pendiente con un amigo, no lo olvides.

Tauro

No vas a caber de la felicidad porque ese sueño que no se había materializado por diversos factores, por fin estará a tu alcance. Nada ni nadie te lo podrá arrebatar. Por fin será tuyo eso que tanto deseabas.

Géminis

Vas a notar que ese optimismo al que le habías gastado tanto trabajo en tu parte emocional y espiritual, tendrá sus recompensas. Ahora te encuentras mucho mejor, sano, porque has logrado superar estos aspectos. Tu optimismo renacerá.

Cáncer

Debes tener en cuenta muy de cerca todo lo que tiene que ver con problemas domésticos, reparaciones o alguna avería. No dejes para otro día lo que podrías revisar hoy porque puede llevarte a tener un gasto excesivo.

Leo

No muestres tus opiniones de manera muy abierta, o si lo haces ten cuidado con quien, ya que puede salir una fuerza oculta que puede herir a los demás de manera innecesaria. Razona bien tus argumentos y escucha a los demás.

Virgo

Te haces la promesa de cambiar algunas cosas ahora que empieza el año y que ya no te gustan cómo son o cómo están funcionando. Si se trata de hábitos, mejorarás tu salud y te sentirás mucho mejor. Hazlo sin dudar porque tienes fuerza suficiente para ello.

Libra

Si vas a retomar tus estudios o tienes un nuevo trabajo debes tener mucha paciencia para enfrentar la adaptación. No pasará mucho tiempo para que estés completamente integrado, aunque te cueste.

Escorpio

Te llega una invitación para acudir a un evento, probablemente virtual, que no debes de perderte, ya que será muy interesante y aprenderás o disfrutarás de algo que te abrirá la mente a otras actividades. Todo lo que sea tecnología o ciencia te atrapará.

Sagitario

Seguramente tendrás que volver a retomar un tema legal o documentos que te piden para, probablemente, ir al extranjero y vas a necesitar ayuda a causa de un idioma distinto o algo complicado. Poco a poco podrás solucionarlo todo.

Capricornio

No te adelantes a los acontecimientos ni le des vueltas a una cita que te puede alterar los nervios y más si tiene que ver con la salud. Es cierto que no es agradable, pero tampoco será tan terrible. Cuanto más en calma estés, mejor te irá.

Acuario

No es día para empezar con mal pie y discutir con un jefe por lo que debes olvidar ese tono susceptible que muchas veces te sobreviene y que te hace decir cosas que no son demasiado sensatas. Cuidado con las palabras que den mala imagen de ti.

Piscis

Tu intuición te indica que debes apartarte de ese tema espinoso que no ves claro. Probablemente será en el lado de las relaciones de amistad; no todos los que parecen amigos lo son y hoy lo notarás claramente. No digas nada, simplemente aléjate.

