Horóscopo para hoy martes 19 de enero de 2021

Aries

Es necesario que aclares de una vez tus sentimientos ya que hay que determinar qué hay de verdad o mentira en ese que estás sintiendo tan fuerte y te está haciendo pensar demasiado. Es hora de que te plantees el futuro, analizar varias perspectivas y si se puede hacer cambios drásticos ya que te van a beneficiar.

Tauro

Seguramente vas a estar involucrado en un tema social o político a lo cual le vas a dedicar gran parte de tu tiempo en estos días. Sin embargo, recuerda que tienes familia y no debes descuidarlos.

Géminis

Ya decidiste que vas a dedicarte tiempo, así sea pequeño de tu día a día, no lo sacrifiques por hacer cosas del trabajo y menos que no te corresponden. Pon las cosas en su lugar, no renuncies.

Cáncer

Debes sacar a flote todas tus habilidades para negociar y decirle de la mejor forma a esa persona que quiere quitarte tu tiempo que no lo haga. Si lo haces con amabilidad evitarás problemas y situaciones tensas en tu vida.

Leo

Hay que dejar la pereza y volcar ese ánimo con el que empezaste a hacer ejercicio de nuevo a full. Eso le está haciendo muy bien a tu organismo, a pesar de la dificultad que pueda tener. Encontrarás motivos de mucho peso para seguir.

Virgo

No bajes la guardia porque seguramente alguien cercano siente que eres vulnerable y puede aprovecharse de ti. No debes dejarte manipular, y tampoco dar quejas. Escúchate porque sabrás que debes hacer.

Libra

Pon tus propias reglas si algún familiar quiere quedar bien delante de otros familiares en un asunto en el que se ve mezclado el dinero. No permitas que presuman de lo que no han hecho, descubre la verdad. Habla claro y con los datos en la mano.

Escorpio

Ya estás completamente decidido a terminar con esa relación que no está funcionando porque solamente tu estás poniendo de tu parte, mientras que el otro no. Hazlo sin ningún dramatismo, con calma y exponiendo lo que tu sientes.

Sagitario

Los pequeños detalles de alguien muy cercano a ti o a tu familia te harán muy bien y sonreír mucho. No son materiales, pero es con afecto y amor. Valora todo lo que tienes a tu alrededor.

Capricornio

Aislarte de todo no es la solución si hoy te invade una cierta melancolía. Puede que no estés para muchas diversiones ni frivolidades, pero te hará bien alguna compañía, aunque sea virtual. Eso, y un buen libro, te ayudarán.

Acuario

El sol entra en tu signo y anuncia cambios a los que debes prepararte, pero también te da una fuerza para contemplar esas alteraciones con espíritu positivo. Te llegan felicitaciones y muestras de afecto. Repartes sonrisas y te sientes muy bien.

Piscis

Has pasado unos momentos que quizá te han recordado a personas que ya no están, pero no es bueno que sigas ahí porque lo más importante es que mires hacia el futuro. Te adaptarás a esa nueva realidad poco a poco, es un proceso que debes asumir.

Lee También