Horóscopo para hoy sábado 16 de enero de 2021

Aries

Debes ser inteligente y guardar la calma con ese problema laboral que está sin solución y hay que entender que no puede hacer nada para solucionarlo por ahora. No compres peleas y asuntos que no tienen nada que ver contigo, pronto todo puede cambiar.

Tauro

Intenta realizar un actividad al aire libre, que tenga que ver con la naturaleza, no importa si vives en una zona urbana. Esto despejará tu mente y podrá traer nuevas ideas para desarrollar en un futuro y será muy curativo para tu alma.

Géminis

¿Has pensado algo sobre un compañero de la oficina que no te cuadra mucho? Pues tu habilidad para observar todo a tu alrededor está más afinado que nunca y acertarás en lo que pensabas desde un principio. Tu visión te ayudará para que tomes las precauciones necesarias.

Cáncer

Debes prestar mucha atención en esta primera parte del año s tus compañeros de trabajo y posibles acontecimientos. Habrá traiciones y mucha competencia en la que debes prestar toda tu atención para que la situación no te sobrepase.

Leo

Aunque todo parece que en este día no pasará nada importantes, debes estar pendiente, sobre todo si debes trabajar, de un acontecimiento que puede cambiarlo todo. Escucha a tus superiores y está atento porque hay algo clave en que debes prestar atención.

Virgo

A pesar de que no hay mucho por hacer en el fin de semana esa sensación de nervios y tensión no se va a ir del todo porque lo que te llevó a estar así está lejos de cambiar todavía. Relájate con un amigo, respira hondo.

Libra

A pesar de que estarás en un tono mental muy reflexivo, puede que no te quede más remedio que moverte y pasar a la acción en un tema relacionado con la familia. Si alguien te reclama, tendrás que acudir sin pensarlo dos veces.

Escorpio

Es hora de poner las cosas en su sitio de forma no explosiva, per sí contundente. Esas cuestiones que te han venido molestando de tus superiores han llegado a su limite y es hora de actuar.

Sagitario

Tienes que asumir y respetar la decisión de esa persona que se alejó de ti porque ya no quiere tener la misma relación contigo y ha decidido mantenerse al margen. No será fácil de asumir, pero entre más rápido será mucho mejor para tu estado de ánimo.

Capricornio

Deja de permitir que otros resuelvan tus problemas más cuando tu tienes un responsabilidad directa en todo. Mirar para otro lado puede ser muy contraproducente. Alguien te lo va a hacer ver y llevará todo la razón. Escúchalo.

Acuario

Debes vigilar tus puntos débiles en lo que se refiere a la salud. Muy especialmente lo relacionado con la alimentación, ya que quizá has abusado de ciertas cosas que no son del todo saludables en días pasados. Es hora de volver al buen camino.

Piscis

Te gustará terminar todo lo que tiene entre manos pronto para dedicarte a ver a alguien que te espera con los brazos abiertos y que se siente profundamente agradecido o agradecida de tu afecto. Puede que sea una persona mayor a la que quieres. Disfrutarás con ella.

