Horóscopo para hoy viernes 15 de enero de 2021

Aries

Es normal que estés sintiendo que el tiempo está pasando lo cual te llevará a estar pensando mucho en el pasado, de hecho puede que te pongas muy triste. Aunque, por medio de la redes sociales, es probable que alguien llegue para alegrarte y que veas el lado positivo que tanto te caracteriza. Ve el vaso medio lleno y te sentirás mucho mejor.

Tauro

Debes tener cuidado ya que un familiar, no necesariamente en primer grado, llegará para dañarte el momento y puede acarrear en discusiones que nada te va ayudar para tu tranquilidad. Calmate, no intervengas y deja que las cosas fluyan.

Géminis

Hay algo que no hiciste de la mejor manera y alguien, un familiar, va a venir a reprocharte porque pudiste hacer mucho más y te darás cuenta que tenía toda la razón. No lo tomes a mal, enfócate porque todavía estás a tiempo de remediarlo.

Cáncer

Debes tener mucho cuidado porque del afán no queda sino el cansancio y tanta rapidez puede llevarte a cometer errores. Si pasa, no dejes que la culpa te lleve a un lugar sin retorno. Toma el tiempo que veas necesario y no te equivocarás.

Leo

Se hace necesario que las personas más cercanas de tu núcleo familiar estén junto a ti porque serán la base para que resuelvas unos problemas económicos o laborales que debes solucionar pronto. No todo es malo ni negativo, confía en lo tuyo.

Virgo

Es hora de asumir la realidad y darte cuenta de que alguien que aprecias no es lo que parece. No te gustará como termina la semana, pero te ayudará a abrir los ojos. No falta mucho para que vuelvas a sonreír.

Libra

Aunque siempre tendrás las palabras justas para no excederte, una razón te llevará a no estar con la suficiente energía y empatía para soportar ciertos comentarios o personas con mala vibra. Eso sí, dejarás a todos en su sitio con contundencia.

Escorpio

Llevas trabajando mucho en un tema y verás los resultados lo cual te hará estar muy positivo frente a la vida, de muy buen humor, y te ayudará para servir y animar a todos los que están a tu alrededor.

Sagitario

Te propusiste que este año ibas a cuidar mucho tu salud, así que es hora de tomar las riendas y este fin de semana es un buen momento para cuidarte, hacer ejercicio y mover las energías para que todo vuelva a su lugar.

Capricornio

Esa persona que tanto te gusta deberá esperar, hoy no es el día para que lo intentes porque hará que hacer algo más para llamar la atención. Sé creativo, busca con conocidos, tal vez así llegarás al objetivo.

Acuario

Hoy no te faltarán las sonrisas. Deja que alguien te admire un poco. Conocer tus defectos y tus habilidades sociales va a ser muy útil hoy para ti, porque evitarás lo primero y sortearás un problema, y potenciarás lo segundo con mucha habilidad.

Piscis

Procura que esta introspección que sientes hoy no llegue a agotarte mentalmente, algo que puede suceder sin que te des cuenta, pero que dejará huella. Duerme más y deja volar tu imaginación en positivo. Una película o un libro te puede ayudar a desconectar.

