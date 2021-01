Cómo ver Houston Rockets vs. Detroit Pistons EN VIVO por la NBA: horario, canal de TV y streaming

Houston Rockets vs. Detroit Pistons se enfrentan este viernes 22 de enero en un vibrante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Little Caesars Arena y lamentablemente NO será televisado en vivo en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Rockets tuvieron un flojo inicio de temporada y ahora deberán afrontar lo que resta con la ausencia de James Harden, nuevo jugador de los Nets. El equipo de Houston marcha anteúltimo en el Oeste con un récord de 4-9 y viene de caer ante los Suns por 109 a 103.

Los Pistons (3-11), por su parte, vienen de ser derrotados a manos de los Hawks por 123 a 115 y se mantienen en el último lugar del Este.

PROBABLES ALINEACIONES:

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Houston arrancaría con Victor Oladipo, Eric Gordon, Jae'Sean Tate, P.J. Tucker y DeMarcus Cousins.

Detroit, en tanto, iría con Delon Wright, Wayne Ellington, Jerami Grant, Blake Griffin y Mason Plumlee.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Houston Rockets vs. Detroit Pistons?

El partido de Houston Rockets vs. Detroit Pistons por la NBA será este jueves 22 de enero en el Little Caesars Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 01:00 horas (sábado)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: FOX Sports Detroit

Streaming: NBA League Pass

